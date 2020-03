VIDEO / Fetele de la Luceafărul Filiaşi, eliminate în optimile Cupei

Echipa feminină de fotbal Luceafărul Filiaşi a pierdut categoric, scor 0-5, meciul susţinut sâmbătă, pe teren propriu, în compania formaţiei Universitatea Alexandria. Meciul a contat pentru optimile de finală ale Cupei României.

Golurile grupării din Teleorman au fost marcate de Costina Tudorache (‘7), Andra Olaru (‘31, ‘43) şi Mădălina Zamfir (‘60, ‘62 – penalti).

Luceafărul Filiaşi: Maria Popescu – Andreea Ciobanu (‘52, Roxana Radu), Cosmina Florescu, Bianca Mincă, Victoria Dumbravă (‘39, Ramona Uliu), Ana-Maria Ioniţă, Giorgiana Tudor, Claudia Mechenici, Ana Manea (‘67, Florentina Pîrvu), Lia Vlas, Alexandra Şerban. Antrenor: Cristian Surcel.

Universitatea Alexandria: Andreea Pencea – Flavia Tatu, Iulia Iorgoni, Oana Dumitrache, Cristina Tudorache (‘64, Elena Frîncu), Roxana Şerban, Roberta Dinulescu, Genoveva Roşie, Andra Olaru, Otilia Durlă (‘86, Mădălina Radu), Mădălina Zamfir. Antrenor: Călin Pistolea.

Rezultatele înregristrate sâmbătă, în optimile Cupei României:

Carmen București – Asociația Fotbal Club Fair-Play 8-7

Luceăfarul Filiași – Universitatea Alexandria 0-5

Navobi Iași – Vulpițele Galbene Roman 1-4

Universitatea Olimpia Cluj – Independența Baia Mare 5-1

ACS Student Sport Alba Iulia – Piroş Security Arad 1-9

Vasas Femina Odorhei – Heniu Prundu Bărgăului 1-2

Selena SN Constanța – Universitatea Galați 2-3



Partida Banat Girls – Fortuna Becicherecu Mic se dispută sâmbătă, 14 martie.

Cristi Surcel: Nu ne rămâne decât să ne revanşăm în retur

Antrenorul formaţiei Luceafărul Filiaşi a recunoscut superioritatea oaspetelor şi speră ca acest „duş rece“ să le trezească pe elevele sale pentru campionatul Ligii 1.

„Venim după o perioadă de pregătire mai grea, un cantonament la Herculane de 7 zile. A fost primul meci din 2020, un joc de Cupă, în care am dorit să punem în practică schemele pe care le-am lucrat. M-a interesat să văd modul de organizare al jocului, dar am întâlnit o echipă bună. Alexandria a jucat un fotbal foarte frumos, diferit de ce a arătat în turul campionatului, când noi ne-am impus cu 2-0. Acum au câştigat ele şi nouă nu ne rămâne decât să ne revanşăm în retur“, a declarat tehnicianul, pentru GdS.

„Obiectivul nostru este să nu retrogradăm“

Luceafărul Filiaşi este nou promovată în Liga 1 feminin, şi se află pe locul 10, din 12 participante, cu 9 puncte. Cum lupta pentru evitarea retrogradării nu este deloc departe, Cristi Surcel speră ca elevele sale să crească de la meci la meci şi să evite zona periculoasă.

„Obiectivul nostru este să nu retrogradăm. Nu am o echipă cu experienţă, am doar două jucătoare peste 20 de ani. În rest, media de vârstă este de 17 ani şi jumătate. Nu am putut să aducem jucătoare cu experienţă în această iarnă. Sperăm să facem faţă în Liga 1 cu fetele pe care le avem. Ne dorim să progresăm de la an, la an. Acum este important să ducem campionatul la bun sfârşit şi să nu retrogradăm“, a punctat Cristi Surcel.

Citeşte şi: VIDEO / Amical: CSO Filiași – CSM Slatina, scor 1-1. Vezi golurile și declarațiile!