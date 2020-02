Liga Campionilor revine în prim-plan

Cea mai importantă competiţie intercluburi din Europa, Liga Campionilor, revine în forţă în acest an, cu meciuri noi, unul mai tare decât celălalt. Astăzi, începând cu ora 22.00, se vor disputa primele două partide din cadrul optimilor Ligii, manşa tur, sezonul 2019/2020. Atletico Madrid va primi vizita campioanei Europei, Liverpool. De partea cealaltă, PSG se va deplasa pe „Signal Iduna Park“, pentru primul duel cu Borussia Dortmund.

Liverpool, favorită certă în duelul cu Atletico

Atletico trece printr-o perioadă grea în acest an. A pierdut finala Supercupei, a fost eliminată din Cupa Regelui de Leonesa, o formație din liga a treia, și a ieșit din lupta pentru titlu. Urmează o „dublă“ infernală cu Liverpool, campioana Europei, în care echipa lui Simeone e obligată să obțină un rezultat bun acasă dacă vrea să spere la calificare.

Misiunea pare însă aproape imposibilă, pentru că Liverpool are un sezon incredibil. Numai două echipe au reușit s-o învingă în timp regulamentar: Napoli, 2-0 în grupele Ligii, și Aston Villa, 5-0 în Cupa Ligii, meci în care „cormoranii“ au trimis juniorii. În plus, formația lui Klopp domină autoritar Premier League, unde are un avans de 25 de puncte față de urmăritoare.

În perspectiva duelului de pe „Wanda Metropolitano“, statistica este de partea „cormoranilor“. „The Reds“ au reuşit să se califice din ultimele 11 duble europene jucate, în timp ce au fost victorioşi în 9 din precedentele 12 meciuri europene.

Absenţe notabile în tabăra gazdelor

În privinţa jucătorilor disponibili pentru duelul din această seară, Atletico nu îi va putea folosi din cauza accidentărilor pe Diego Costa, Joao Felix şi Kieran Trippier. Singura veste bună este potenţiala revenire a lui Jose Gimenez. Acesta a stat pe banca de rezerve în disputa cu Valencia, de vineri.

De cealaltă parte, din motive medicale, Liverpool nu va putea conta pe Xherdan Shaqiri şi Nathaniel Clyne. În tabăra „cormoranilor“, Sadio Mane şi James Milner s-au recuperat complet după accidentările suferite în ultima perioadă.

Dortmund – PSG, spectacol garantat

Tot astăzi se va disputa şi partida dintre Borussia Dortmund şi Paris Saint-Germain. Cele două formaţii s-au mai duelat doar în faza grupelor Europa League, sezonul 2010/2011. Atunci s-au înregistrat două remize, 1-1 la Dortmund şi 0-0 la Paris. Totul înclină spre goluri multe de această dată, dar importanţa dublei manşe poate scădea spectacolul din teren.

Dortmund a reuşit o repetiţie de zile mari înainte de dubla cu Paris Saint-Germain, învingând Frankfurt cu 4-0 pe teren propriu, în acest weekend. Elevii lui Lucien Favre au trecut rapid peste insuccesul de la Leverkusen şi pornesc cu încredere în optimile Ligii Campionilor. De altfel, Dortmund a obţinut 7 din cele 10 puncte ale fazei grupelor pe „Signal Iduna Park“. Este singura formaţie din Bundesliga care nu a pierdut pe teren propriu în acest sezon, în niciuna dintre competiţii. Atacantul norvegian Erling Braut Haaland a înscris un gol la fiecare 38 de minute la Dortmund. De asemenea, a marcat de opt ori în şase meciuri pentru Salzburg, în faza grupelor din Liga Campionilor.

Parizienii, printre favoriţi la câştigarea Ligii

Paris Saint-Germain vine la Dortmund după o remiză uluitoare în Ligue 1, 4-4 la Amiens, după ce la pauză a fost condusă cu 3-1. Thomas Tuchel se întoarce ca adversar pe Signal Iduna Park, loc unde a antrenat cu succes între 2015 şi 2017. Parizienii nu sunt „străini“ Bundesligii. Aceştia au în lot 3 fotbalişti ce au evoluat în Germania: Julian Draxler (Schalke, Wolfsburg), Juan Bernat (Bayern) şi Thilo Kehrer (Schalke). Cu Ligue 1 la „discreţie“, Paris Saint-Germain şi-a permis în weekend să îi menajeze pe Mbappe şi Neymar, devenind în acest moment una dintre favoritele din Liga Campionilor.

Incerţi pentru acest joc sunt doar doi jucători, unul de la fiecare formaţie. Julian Brandt nu va putea evolua pentru Borussia Dortmund, în timp ce Juan Bernat nu va face parte din lotul campioanei Franţei.

Citeşte şi: VIDEO / Pigliacelli: Avem o echipă mare şi putem să câştigăm campionatul!