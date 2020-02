Iaşi – „U“ Craiova / Corneliu Papură: Presiune este pe ambele echipe

Antrenorul formaţiei Universitatea Craiova, Corneliu Papură, a declarat că se aşteaptă la un meci dificil cu Poli Iaşi, întrucât formaţia din Copou este în mare criză de puncte.

„Cred că ne aşteaptă un meci dificil, complicat, în sensul că echipa adversă vine după dăuă înfrângeri. Cu toate că pe hârtie suntem consideraţi favoriţi, nu cred că pe teren lucrurile aşa. Nu cred că este o echipă favorită, pentru că dacă ne uităm la Clinceni – FCSB 0-0 observăm că nu a fost deloc aşa. Este genul de meciuri în care, dacă te consideri superior sau favorit, eşti într-o mare eroare. Poli Iaşi are mari probleme dacă nu câştigă. Vă daţi seama că se vor zbate acolo, în subsolul clasamentului şi pentru ei orice punct este important.

Probabil că presiunea este mare la ei, dar şi la noi este, pentru că vrem să intrăm cu cât mai multe puncte în play-off şi să ne clasăm cât mai sus. Ei au schimbat lotul în iarnă, au alt antrenor, au început cu două înfrângeri, deci va fi un meci dificil. Acum l-au adus pe Habibou, dar vom vedea la ora jocului ce jucători vor folosi. Nu se schimbă cu absolut nimic datele problemei pentru noi. Sper ca arbitrajul să nu influenţeze deznodământul partidei. Vreau să se ia deciziile corecte. Şi arbitrii pot greşi, dar să sperăm că nu o vor face şi că vor aplica regulamentul“, a declarat Corneliu Papură.



„Nu ştiu dacă este un avantaj că jucăm cu ei şi în Cupă. Avantaj este doar dacă o să câştigi. Nu aveam preferinţe la tragerea la sorţi“, a mai spus tehnicianul Ştiinţei.

„Le cer băieţilor să fie concentraţi“

Corneliu Papură ştie ce le-ar trebui alb-albaştrilor ca să se întoarcă victorioşi din Copou şi astfel să continue lupta pentru primul loc.

„Le cer băieţilor să fie concentraţi şi să avem o atitudine bună în teren. Dacă o să avem aceeaşi atitudine pe care am arătăt-o în meciurile susţinute până acum cu siguranţă avem şansa noastră de a câştiga. Să sperăm că vom reuşi să facem un meci bun şi la Iaşi. După două victorii cred că avem un moral bun şi ne aflăm pe un drum bun.

Acka a suferit o entorsă de genunchi şi va avea trei săptămâni de pauză. În rest, toţi sunt ok. Avem 24 de jucători şi sper să fac alegerile potrivite în privinţa primului 11 şi al schimbărilor pe care le voi face pe parcursul meciului. Cei care vor juca trebuie să fie cei care ne vor aduce punctele puse în jocul de la Iaşi. Alex Popescu este jucătorul nostru şi vom vedea unde îl vom integra şi unde îl vom folosi, pentru că avem nevoie de jucători Under 21“, a spus Papură.

El a explicat şi împrumutul lui Jovan Markovic la Clinceni: „Cred că Markovic are nevoie să joace mai mult şi poate că o va face la Clinceni. Să sperăm că va juca şi că se va impune“.

„Presiunea este mult mai mare, pentru că vrem să realizăm ceva“

Întrebat despre play-off şi lupta la titlu, Papură a declarat că nu are preferiţe în privinţa echipelor care vor completa ultimele locuri. El a punctat că Universitatea Craiova poate aspira la trofee doar cu o atitudine bună şi multă muncă.

„Singurul lucru pe care mi l-am dorit a fost să intrăm noi în play-off. În rest, nu am nicio preferinţă. Să se bată cât vor şi care vor. Care vor fi calificate, cu acelea vom juca. Acum presiunea este mult mai mare, pentru că vrem să realizăm ceva. Dacă ne mulţumim că ne-am calificat în play-off sau să fim pe locul 3 nu e bine. Acum trebuie să fim mult mai concentraţi şi mai determinaţi la fiecare meci. Trebuie să dăm cu mult mai mult decât am dat până acum. Pentru titlu avem nevoie de atitudinea pe care am arătat-o în meciurile jucate în acest an. Cred că aşa vom fi mult mai sus decât în anii precedenţi“, a încheiat Corneliu Papură.

