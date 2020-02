Amical / Pandurii Târgu Jiu a cedat în amicalul cu CSM Slatina

Divizionara secundă Pandurii Târgu Jiu a pierdut, scor 2-3, partida amicală susţinută astăzi, pe teren propriu, în compania formaţiei CSM Slatina, ocupanta locului doi în Liga a III-a, seria 3. Golurile gorjenilor au fost marcate de Bodea (‘8) şi Korede (’61). Pentru gruparea de pe malul Oltului au înscris Cotigă (‘5), Grigore (’41) şi Cătălin Doman (’90 – penalti).

Pandurii: Iovicin – Cuțitoiu, Catrici, Ciobanu, Vasilescu – Patrick Popescu, Cristian Ştefan, Şendroiu, Trancă, Tănăsoiu – Bodea.

Pe parcurs au mai intrat: Achiriloaei, Oprita – Borisav Zlataric, Nicolae Cotolan, James Okeke, Dănescu, Pirciu, Kazuki, Babaua, Dinu-Ivănescu, Leonard Gheorghe, Horaţiu Peia, Albert Cornicioiu, Korede Adedoyin, Ludovic Erhard, Steven Goma.

CSM Slatina, prima repriză: Grecu – Mircea Scheau, Cotigă, Găină, Demici – Grigore, Vasile Gheorghe – David Oprescu, Necșulescu, Laurențiu Ana – Ceapă.

CSM Slatina, repriza a doua: Velcu – Toma Bodri, Cristian Preda, Marian Manea, Constantin Radu – Ovidiu Popescu, Dorin Toma – Militaru, Doman, Rareș Deta – Vlada.

Călin Cojocaru: Am luat goluri prea uşor

Antrenorul formaţiei Pandurii Târgu Jiu, Călin Cojocaru, s-a declarat mulţumit de efortul depus de elevii săi, dar a taxat neatenţia din defensivă.

„Din nefericire am pierdut, dar sunt mulţumit de efort. Am luat goluri prea uşor. Sunt supărat că am primit gol în debut, lucru de neacceptat. Venim după o pregătire centralizată, cu antrenamente preponderent fizice, dar am luat trei goluri şi nu îmi convine lucrul acesta. Atitudinea mi-a plăcut, dar în unele momente nu suntem concentraţi cum ar trebui şi adversarul ne marchează prea uşor goluri. Am ratat foarte multe ocazii! În loc să fie 5-2 pentru noi la pauză, a fost 2-1 pentru adversar”, a declarat Cojocaru, pentru site-ul clubului.

Ce amicale mai au de jucat cele două formaţii

Acesta a fost cel de-al şaptelea joc de verificare pe care l-au susţinut gorjenii. Pandurii Târgu Jiu a înregistrat înainte trei victorii: 1-0 cu CSO Filiaşi (locul 14 în Liga a III-a, seria 4), respectiv 2-0 şi 5-1 cu CS Hunedoara (locul 7 în Liga a III-a, seria 4). Bilanţul echipei oltene mai cuprinde două remize: 1-1 cu Vulturii Fărcăşeşti (locul 3 în Liga a IV-a Gorj) şi 1-1 cu All Stars Dolce Vita (echipă de minifotbal). Dar şi o înfrângere, 1-2 cu Viitorul Dăeşti (locul 11 în Liga a III-a, seria 4).

Ultimul amical al Pandurilor se va disputa sâmbătă, de la ora 11.00, tot la Târgu Jiu, împotriva formaţiei Petrolul Bustuchin (Liga 4).

De partea cealaltă, CSM Slatina mai are în program cinci jocuri de verificare, după cum urmează: 15 februarie: CS Mioveni (deplasare), 19 februarie: CSM Alexandria (acasă), 22 februarie: Vediţa Coloneşti (acasă), 26 februarie: Unirea Bascov (acasă), 29 februarie: CSO Filiaşi (deplasare).