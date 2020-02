„U“ Craiova / Gruparea din Bănie a anunțat „divorțul“ de Ioniță

Oficialii Universității Craiova au ajuns la un acord cu mijlocașul Alexandru Ioniță privind rezilierea contractului, ce era scadent pe 30.06. 2020.

„Clubul Universitatea Craiova s-a despărțit astăzi de Alexandru Ioniță, după ce acesta fusese împrumutat de la CFR Cluj în vara anului 2019. Îi mulțumim și îi dorim mult succes în continuare!

Alexandru Ioniță a semnat cu Știința pe data de 5 iulie 2019, sub formă de împrumut pentru un an, cu opțiune de transfer definitiv. Născut pe data de 14 decembrie 1994, Alex are o înălțime de 1,73 m. și este cotat la 450.000 de euro în acest moment, conform website-ului de specialitate transfermarkt.com. A obținut de-a lungul carierei sale de fotbalist profesionist 3 campionate ale României, o Cupă și o SuperCupă. A evoluat în trecut la Rapid București, Astra Giurgiu și CFR Cluj. Mult succes, Alex“, se precizează într-un comunicat.