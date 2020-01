Adrian Popescu: La Craiova sunt jucători buni, dar trebuie să fie foarte buni

Fostul căpitan al Ştiinţei din anii 1990, Adrian Popescu, a participat astăzi la emisiunea „Repriza de Sud“, de la Radio Sud (97.4 FM). Antrenorul craiovean de 59 de ani a analizat modul cum au decurs lucrurile în această iarnă la Universitatea Craiova.

„Aici trebuia să se gândească şi finanţatorul“

Adrian Popescu s-a arătat surprins de plecarea lui Victor Piţurcă şi consideră că finanţatorii grupării alb-albastre ar fi trebuit să-i facă pe plac şi să-i aducă fotbaliştii doriţi.



„Victor Piţurcă s-a avântat atunci când a venit şi a declarat că o să câştige titlul. El nu a cunoscut jucătorii. În momentul când a început să lucreze cu ei şi a văzut mentalitatea lor a început să dea înapoi. Sigur că i-a zis finanţatorului să-i dea cinci jucători şi, probabil, că nu s-au pus de acord. Oricum, m-a surprins decizia lui de a pleca, dar îi dau şi dreptate. A contat orgoliul lui, pentru că aşa Craiova îţi oferă cele mai bune condiţii din ţară. Când a venit Piţurcă stadionul era plin, dar spectatorii au fost din ce în ce mai puţini din cauza jocului. La ce public este aici şi ce condiţii de pregătire sunt, nu trebuie să ne facem şi o echipă super? Aici trebuia să se gândească şi finanţatorul. Să ne înţelem: acum la Craiova sunt jucători buni, dar trebuie să fie fotbalişti foarte buni, de echipa naţională!“, a spus fostul căpitan al Craiovei la „Repriza de Sud“.

Crede în Corneliu Papură

Cât despre Corneliu Papură, acesta l-a lăudat pe actualul tehnician şi crede că doar rezultatele pozitive îi vor aduce liniştea mult dorită:

„Corneluş este un tip care este preocupat de fotbal şi se informează. Nu ştiu de ce publicul nu-l creditează. Poate că, văzându-l venit de la echipa a doua, iar suporterii vor rezultate imediat, vor trofee, nu au încredere, dar nu înseamnă că el nu este un antrenor bun. Dacă echipa va avea un joc bun şi va obţine rezultate pozitive şi echipa mai şi câştigă ceva anul ăsta, atunci el va fi aplaudat. Eu am încredere în el şi îi doresc să fie performer“.

„Cele patru etape rămase din miniretur sunt de foc“

Adrian Popescu crede că rezultatele din amicale contează pentru moral şi este convins că Universitatea Craiova a muncit bine în Antalya. Cu toate astea, crede că partidele rămase de jucat din campionatul regular sunt imprevizibile, analizând şi mutările adversarelor.

„Bănuiesc că pregătirea din Antalya a fost făcută foarte corect şi, aşa cum zicea şi Corneluş, e important că nu au fost accidentări. Rezultatele din amicale nu sunt convingătoare, dar contează puţin pentru moralul jucătorilor. Când simţi că baţi meci de meci te motivează să te pregăteşti mai bine. Pentru noi, cele patru etape rămase din miniretur sunt de ‘foc’. La noi a venit doar Nistor, dar nici Gaz Metan nu a făcut cine ştie ce achiziţii. Viitorul a cedat câţiva jucători buni, dar i-au şi venit înapoi, cum ar fi Cristi Ganea, Aurelian Chiţu, deci rămâne o echipă bună. Nici Iaşiul nu este de neglijat, pentru că Mircea Rednic este un antrenor bun şi are ochi la fotbalişti. Am văzut că au mişcat şi ei ceva pe piaţa transferurilor. Cât despre CFR Cluj ce să mai zicem, l-a luat pe Chipciu şi are o echipă foarte bună. Privind jocurile lor din amicale putem spune că nu sunt de speriat. Toate echipele s-au pregătit, dar nu cred că au atins acum forma de vârf şi se poate întâmpla orice“, a comentat Adrian Popescu.

„E foarte important să câştigăm aceste trei puncte cu Gaz Metan“

Adrian Popescu a prefaţat şi partida cu Gaz Metan Mediaş, programată vineri, de la ora 20.00, pe „Ion Oblemenco“. El nu concepe alt rezultat decât victoria şi este convins că dacă obiectivul acesta va fi îndeplinit, alb-albaştrii vor obţine şi alte puncte în următoarele confruntări.

„Avem o echipă de start bună, dar presiunea este mare pe primul joc şi de aceea mi-e puţin teamă. Sper să nu avem parte de vreo nefăcută cu Mediaşul, că atunci se complică lucrurile privind accederea în play-off. E foarte important să câştigăm aceste trei puncte cu Gaz Metan. Te duci cu alt aplomb apoi la Viitorul şi la Iaşi şi atunci rezolvi sigur problema play-off-ului. Sunt convins că Gaz Metan Mediaş va veni să scoată un punct, se va apăra. După, ce va mai fi rămâne de văzut“, a încheiat Adrian Popescu.

