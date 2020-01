Adrian Mutu este oficial noul selecţioner al naţionalei U21

Adrian Mutu este noul selecţioner al naţionalei U21 a României. Fostul internațional a fost prezentat oficial în noul rol în cadrul unei conferinţe de presă.

Adrian Mutu: Sunt norocos că am ajuns la naţionala de tineret

„Mă simt onorat, este o mare responsabilitate pentru mine. Vin după Mirel Rădoi, care a făcut istorie cu naționala Under 21, iar acest lucru mă motivează și mai mult. Eu cred că atunci când sunt sub presiune reuşesc să dau tot ce am mai bun în mine. Sper ca acest lucru să reuşesc şi în următoarea perioadă. Pot să spun că sunt un antrenor mai norocos decât alţii, că am ajuns la naţionala de tineret”, a declarat Adrian Mutu.

„Prin prisma rezultatelor pe care le-a avut, naţionala U21 are parte de o simpatie mare din partea suporterilor. Acesta este un lucru pe care mă bazez. Nu rămâne decât să demonstrez celor care au încredere în mine că au făcut alegerea corectă. Eu nu vreau să schimb nimic din ceea ce a făcut Mirel Rădoi, pentru că a făcut o treabă bună. Vreau să impun câteva din ideile mele. Este o nouă generație talentată, care a început bine această campanie. Obiectivul este calificarea la EURO”, a spus noul selecţioner al naţionalei U21.

Mutu: Mirel merită să fie la Tokyo

Noul selecţioner a precizat că la Jocurile Olimpice de la Tokyo cel mai probabil se va afla în tribună.

„Cred că Mirel Rădoi merită să fie la Tokyo. Eu cred că voi fi în tribună, Mirel a obţinut această calificare. Dacă el consideră că are nevoie de mine sunt la dispoziţia lui, nu e niciun fel de problemă. Cunosc destul de bine jucătorii Under-21”, a anunţat Adi Mutu.

Naţionala de seniori, ţintă de viitor

Selecţionerul echipei U21 a României a declarat că noua postură îl poate propulsa la echipa de seniori. Totuşi, nu se gândeşte încă la acest lucru.

„Naţionala de tineret poate fi o trambulină pentru echipa mare, dar nu ăsta e gândul meu acum, acum sunt concentrat pe naţionala mică, pe ceea ce avem de făcut acum. După ce voi termina acest contract se vor deschide uşi şi pentru mine prin prisma rezultatelor pe care le am, pentru că rezultatele vorbesc”, a punctat Mutu.

Adrian Mutu are 77 de selecţii în tricoul echipei naţionale şi este golgheterul all-time al României, la egalitate cu Gheorghe Hagi, cu 35 de reuşite. În cariera sa de fotbalist a evoluat la FC Argeş, Dinamo, Inter Milano, Verona, Parma, Chelsea, Juventus, Fiorentina, Cesena, Ajaccio, Petrolul, Pune City şi ASA Târgu Mureş.

Până în prezent le-a mai pregătit pe FC Voluntari şi echipa U21 a clubului Al Wahda (Emiratele Arabe Unite). Înainte de a avea rolul de antrenor la Voluntari, în perioada 2017-2018, Adrian Mutu a fost manager sportiv în cadrul FRF

Echipa Under-21 a României ocupă locul secund în preliminariile Campionatului European de tineret din 2021, turneu găzduit de Ungaria şi Slovenia. Următorul meci al echipei României va avea loc p 31 martie, acasă, contra liderului Danemarca.

