Finanţatorul Universităţii Craiova, Mihai Rotaru, nu a reuşit încă să-l înlocuiască pe Victor Piţurcă așa cum și-ar fi dorit. A căutat un tehnician valoros, care să se bucure de credibilitate în faţa suporterilor „inflamaţi“ de evenimentele petrecute în ultima perioadă. L-a ofertat pe Edi Iordănescu, tehnicianul lui Gaz Metan, dar acesta a decis să rămână la Mediaş. Asta chiar dacă Rotaru a încercat să vină cu o ofertă de nerefuzat chiar şi pentru conducătorii clubului. Președintele ardelenilor, Ioan Mărginean, a dezvăluit propunerea lui Mihai Rotaru pentru Edi Iordănescu.

„Ni s-au oferit și bani, și jucători în plus, și schimburi de jucători. Însă nu a vrut să meargă Edi Iordănescu la Craiova. Erau gata să achite toată clauza de 200.000 de euro. L-am rugat pe Rotaru să nu ne mai bulverseze, că el nu vrea să meargă”, a declarat președintele lui Gaz Metan Mediaș, la Digi.

Conform lui Mărginean, patronul Universităţii Craiova a spus că-l aşteaptă pe Edi Iordănescu în Bănie de la vară.

„Rotaru mi-a zis: <Îmi văd de treabă, dar să știi că de la vară ți-l iau>. El are până la 30 iunie contract”, a mai afirmat șeful medieșenilor.

Şumudică s-a dat la o parte

Ţinând cont de această afirmaţie, putem spune se conturează ideea că Universitate Craiova va aborda partea a doua a campionatului cu Corneliu Papură. Ea este alimentată şi de refuzul public primit din partea lui Marius Şumudică:

„În momentul de față sunt sub contract cu Gaziantep. Mai am un an și jumătate contract aici. Salariul meu are şase zerouri şi nu cred că m-aş putea răzgândi“.

Bergodi e încă liber

A treia variantă este Cristiano Bergodi, liber de contract. Este puţin probabil să fie urmată această pistă cu antrenorul italian dacă Rotaru chiar îl vrea din vară pe Edi Iordănescu. Bergodi şi-ar dori cu siguranţă un contract ferm, pe o perioadă mai lungă.

„Vă spun sincer că pe mine nu m-a căutat nimeni până în acest moment. Şi nici nu sunt genul de antrenor care să încep acum să mă propun sau să spun anumite chestii“, afirma Bergodi de curând.

