Antrenorul Victor Pițurcă a vorbit despre plecarea sa de la Universitatea Craiova, fapt oficializat astăzi. „Satana“ și-a motivat decizia de a se retrage după numai 16 meciuri spunând că nu a primit susținerea conducerii, mai exact a patronului Mihai Rotaru.

„Motivul gestului meu este cel pe care l-a anunțat și conducerea în comunicatul oficial. Nu m-au susținut pentru a putea câștiga titlul! E singurul lucru care m-a determinat să plec. Eu am spus de la început că singurul obiectiv care mă interesează e să câștig campionatul, nimic altceva. Eu n-am venit la Craiova ca să fiu pe locul doi, locul trei. Doar titlul era ținta mea, deși în contract era prevăzut că trebuie să prind un loc de cupă europeană“, a declarat Pițurcă, pentru GSP. „Nici măcar 10-20% nu aveam șanse. Și atunci de ce să stau? Ca să mă bată pe mine FCSB și CFR?“, a completat tehnicianul de 63 de ani.

Victor Pițurcă: Nu nu s-a mișcat deloc pe piața transferurilor

Victor Pițurcă a dezvăluit și ce le-a cerut oficialilor clubului craiovean în momentul intrării în vacanță.

„Nu-mi trebuiau mie bani sau nu știu ce pretenții. Am solicitat doar întăriri, să avem un lot competitiv, cu care să abordăm cele patru etape rămase de jucat plus play-off-ul cu șanse de a lua titlul. Am avut discuții cu patronul Mihai Rotaru, dar nu le voi face niciodată publice. Eu le-am zis că vreau jucători, am făcut și o listă. Nu pot să stau și în trei luni să urmăresc fotbaliști, să fac liste, dar să nu se miște nimic în acest sens. Am așteptat până cu o zi înainte de reunire, am luat vreun jucător? Nu! Atunci eu plec, nu mai stau“, a explicat Piți.

Patru fotbaliști voia să-i fie aduși

Acesta și-ar fi dorit doi fundași centrali, un mijlocaș și un atacant de valoare. De asemenea, Piți a recunoscut că l-a vrut pe dinamovistul Dan Nistor.

„Dacă am fi reușit să facem aceste achiziții, atunci cred că, mai ales că își revenea și Koljici, Universitatea era o echipă importantă în lupta pentru titlul de campioană. Dar nu s-a făcut nimic, nu s-a mișcat deloc pe piața transferurilor și atunci eu am luat-o pe drumul meu“, a încheiat Victor Pițurcă.

Sorin Cârțu: Cine nu vrea la Craiova să ia titlul?

Președintele Universității Craiova regretă plecarea lui Victor Pițurcă, dar nu-i dă dreptate acestuia la ideea că nu se investește pentru titlu.

„Am rămas surprins, chiar șocat când mi-a zis domnul Rotaru, cu 15 minute înainte să apară comunicatul. Totul a plecat de la Piți, el nu a mai vrut să continue. E o lovitură pentru club. Totul era gândit cu el, programul, lotul…“, a spus Cârțu, pentru Prosport. „Am văzut că se vorbeste că nu a fost sustinut să ia titlul, dar cine nu vrea la Craiova să ia titlul!? S-au investit milioane de euro în vară, acum se vor mai investi probabil vreo două milioane. E mare păcat, toți aveam planuri importante cu Piți“, a subliniat Sorin Cârțu.

Pe lista cu posibili înlocuitori ai lui Victor Pițurcă se află, în ordine, Cristiano Bergodi, Edi Iordănescu, Marius Șumudică.

