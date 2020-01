Dinamoviștii „turbează“ în „cazul Nistor“. Prunea: „Mă opun vehement!“

Președintele clubului Dinamo, Florin Prunea, a fost revoltat la aflarea veștii că Dan Nistor vine la Universitatea Craiova. Conducătorul „câinilor“ consideră că patronul Ionuț Negoiță face o afacere extrem de proastă lăsându-și căpitanul în Bănie pentru doar 300.000 de euro.

„Eu nu am fost informat de transferul lui Dan Nistor la Craiova. Am vorbit ultima oară cu domnul Ionuț Negoiță de sărbători. Am aflat de la voi (din presă – n.r.) informații legate de acest transfer și am rămas uluit. Suma mi se pare penibilă, de-a dreptul ridicolă! Când spun asta mă gândesc la faptul că Dan Nistor este cel mai bun jucător din Liga 1, la ora actuală. În plus, să ne uităm la ce bani a plătit Craiova pentru fotbaliști care abia au jucat în Liga 1, gen Qaka! Păi, se compară vreodată? (Kamer Qaka a fost transferat de la Poli Iași pentru 250.000 plus 10% dintr-un viitor transfer n.r.)“, a declarat Prunea, pentru Prosport.

Prunea: Dan Nistor face între 1.500.000 – 2.000.000 de euro

Conducătorul lui Dinamo a continuat să „tune“:

„Mă opun vehement din două motive! Primul motiv îl reprezintă faptul că avem încă șanse la play-off și suntem în sferturile Cupei României. Vorbim de un trofeu important pentru fani, dar și despre cel mai scurt drum spre o cupă europeană. Al doilea motiv: suma este jenantă. Dacă suma ar fi direct proporțională cu valorea fotbalistului nimeni nu s-ar putea opune, sunt convins că nici fanii nu ar face-o! Cât consider că este prețul corect pentru Nistor? Între 1.500.000 de euro și 2.000.000 de euro“.

Florin Prunea speră ca mutarea să nu se realizeze: „Luni trebuie să fie la reunire“.

În acest sezon, căpitanul „câinilor” a dat 10 assist-uri și a înscris și 3 goluri în 15 meciuri din Liga 1.

Dan Nistor este evaluat de Transfermarkt la 1.100.000 de euro.

