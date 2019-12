„U“ Craiova / Alex Ioniță e dorit cu ardoare de Pancu la Rapid

Universitatea Craiova nu a făcut o afacere prea bună împrumutându-l pe Alexandru Ioniță de la CFR Cluj. Mijlocașul de 25 de ani a bifat doar 213 minute și nu a izbutit niciun gol, iar randamentul lui nu l-a mulțumit pe antrenorul Victor Pițurcă. Tehnicianul Științei a și afirmat la ultima conferință de presă din Bănie că ar fi mai bine ca „Bulgarul“ să-și găsească altă echipă.

„Ioniţă, după cum vedeţi, nu prea a mai făcut parte din lotul nostru. Aveam mare încredere în el, dar din păcate nu a reacţionat aşa cum aş fi vrut eu. Cred că şi pentru el ar fi mai bine să meargă la o echipă unde să joace. După cum ştiţi el este împrumutat de noi de la CFR Cluj, mai are de stat aici 6 luni. Dar dacă va fi vreo echipă interesată şi el va dori să plece eu sunt de acord“, a spus Victor Piţurcă.

Daniel Pancu îl anunță pe Alex Ioniță ca și transferat

De serviciile lui Alex Ioniță s-a interesat Rapidul, care luptă pentru promovarea în Liga I. Antrenorul giuleștenilor, Daniel Pancu, a anunțat că venirea lui Ioniță este iminentă.

„Jucătorii noștri vor fi mult mai bine pregătiți pentru returul de campionat, plus 3-4 transferuri. Un atacant foarte bun, un număr 10, o să fie o surpriză pentru rapidiști. Un mijlocaș central, care probabil va fi un jucător străin, plus încă un portar Under 21. Numărul 10 va fi, în proporție foarte mare, Alexandru Ioniță, care este împrumutat la Universitatea Craiova. Îl luăm împrumut până la vară! Își dorește foarte mult să se întoarcă acasă, să joace la Rapid din nou. Va renunța la o parte din salariu“, a spus Pancu, la Realitatea Sportivă.

Are 5 trofee

Alexandru Ioniță a jucat pentru pentru Rapid până în 2014, când a fost transferat la Astra Giurgiu, în schimbul sumei de 500.000 de euro.

Ca palmares, Ioniță a câștigat cinci trofee: are trei titluri ale României (două cu CFR Cluj și unul cu Astra Giurgiu), o Cupă și o Supercupă a României (ambele cu Astra Giurgiu).

Citește și: