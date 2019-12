AS Roma se vinde. Vezi tranzacţia fabuloasă care se va face în Serie A!

Clubul italian de fotbal AS Roma ar urma să fie vândut în zilele următoare de către proprietarul său, James Pallotta, unui alt om de afaceri american, Dan Friedkin.

Conducătorii echipei din capitala Italiei, aflată pe locul al patrulea în Serie A, au recunoscut la sfârşitul lunii noiembrie că poartă „discuţii preliminare” cu potenţiali investitori, interesaţi de club.

Discuţiile s-au accelerat în ultimele zile, iar texanul Dan Friedkin ar urma să devină noul preşedinte al clubului. Dacă acest lucru se va realiza, Friedkin va prelua majoritatea acţiunilor de la actualul număr unu, James Pallotta.

Suma estimată pentru cumpărarea clubului AS Roma este între 750 de milioane şi un miliard de euro.

Cine este Dan Friedkin, noul proprietar de la AS Roma

Dan Friedkin, în vârstă de 54 de ani, se află pe locul 187 în clasamentul alcătuit de Forbes al celor mai bogați oameni ai planetei. Averea sa totală este estimată undeva la 4,3 miliarde de dolari.

Americanul este proprietarul Gulf States Toyota. De asemenea, acesta este și investitor la Auberge Resorts, o companie de management în turism. Americanul are și o casă de film, care a produs, în 2017, „All The Money In The World”.

