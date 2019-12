Jurgen Klopp este revoltat din cauza programului de sărbători

Jurgen Klopp, antrenorul lui Liverpool, a răbufnit la adresa federației din Anglia, scrie Reuters, citată de Agerpres. Germanul consideră că programul de sărbători din Premier League este o „crimă“ împotriva unor echipe care vor juca două meciuri la distanţă de 48 de ore.



Liverpool, liderul campionatului, ce abia a câştigat sâmbătă Mondialul Cluburilor împotriva brazilienilor de la Flamengo, va evolua chiar astăzi pe terenul formaţiei de pe locul secund, Leicester City. „Cormoranii“ vor juca apoi duminică, când vor primi vizita lui Wolverhampton. Sunt alte echipe, printre care Manchester City, care nu sunt atât de norocoase. City, campioana en titre, va juca mâine pe terenul lui Wolverhampton, iar duminică o va întâlni acasă pe Sheffield United. Acest lucru l-a făcut pe tehnicianul Pep Guardiola să scrie Premier League ca să-i „mulţumească“ pentru un program atât de încărcat.

Jurgen Klopp a tunat la adresa oragnizatorilor





„Categoric nu este în regulă“, a declarat Klopp. „Nu există niciun motiv pentru ca mai multe echipe să nu aibă mai mult de 48 de ore între meciurile din Premier League. Niciun antrenor nu are o problemă să joace de Boxing Day, dar să joci pe 26 şi 28 (decembrie) este o crimă. Anul acesta noi jucăm pe 26 şi pe 29 şi este ca şi cum am avea o vacanţă“, a spus tehnicianul german.



Echipe ca Brighton & Hove Albion, Everton, Watford şi Manchester United au doar 48 de ore între meciuri în această săptămână.



„Îi înţeleg pe toţi cei care spun că asta n-ar trebui să se întâmple. (…) Putem spune ce vrem, dar nimeni nu ascultă (…). Corpul are nevoie de un anumit timp ca să se refacă. Dar noi ignorăm asta complet“, a spus Klopp.



Liverpool intenţionează să-şi mărească avansul de 10 puncte asupra lui Leicester. La rândul lor, „vulpile“ încearcă să obţină din nou o victorie, după ce Manchester City a pus capăt seriei lor de nouă meciuri fără înfrângere.

Premier League, etapa a 19-a:

Joi, 26 decembrie: Tottenham – Bringhton 2-1; ora 17.00: Aston Villa – Norwich, Bournemouth – Arsenal, Chelsea – Southamptom, Crystal Palace – West Ham, Everton – Burnley, Sheffield United – Watford; ora 19.30: Manchester United – Newcastle; ora 22.00: Leicester – Liverpool.

Vineri, 27 decembrie – ora 21.45: Wolves – Manchester City.

Clasament:

1.Liverpool 49 puncte (golaveraj 42-14)

2.Leicester 39 (41-14)

3.Manchester City 38 (50-20)

4.Chelsea 32 (33-25)

5.Tottenham 29 (34-27)

6.Sheffield 28 (22-16)

7.Wolves 27 (26-22)

8.Manchester United 25 (26-22)

9.Newcastle 25 (18-24)

10.Burnley 24 (23-29)

11.Arsenal 23 (24-27)

12.Crystal Palace 23 (15-20)

13.Bringhton 20 (22-28)

14.Bournemouth 19 (19-25)

15.Everton 19 (20-29)

16.West Ham 19 (19-28)

17.Southampton 18 (21-37)

18.Aston Villa 15 (24-33)

19.Norwich 12 (19-37)

20.Watford 12 (11-32)

Etapa 20:

Sâmbătă, 28 decembrie – ora 14.30: Bringthon – Bournemouth; ora 17.00: Newcastle – Everton, Southampton – Crystal Palace, Watford – Aston Villa; ora 19.30: Norwich – Tottenham, West Ham – Leicester; ora 21.45: Burnley – Manchester United.

Duminică, 29 decembrie – ora 16.00: Arsenal – Chelsea, ora 18.30: Liverpool – Wolves, ora 20.00: Manchester City – Sheffield.

Citește și: Dorințele lui Andrei Ivan spuse lângă bradul de Crăciun