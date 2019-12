Victor Piţurcă, despre meciul cu FCSB: „Vreau cele trei puncte!“

Antrenorul formaţiei Universitatea Craiova, Victor Piţurcă, a prefaţat meciul din deplasare cu FCSB. Derbiul este programat duminică, de la ora 20.00, pe Arena Naţională şi contează pentru etapa 22 din Liga I.

„Este ultimul joc din acest sezon şi sigur că ne dorim victoria, la fel şi FCSB. Sper să fie un spectacol reuşit şi Universitatea Craiova să învingă. Nu există diferenţă de valoare, din punctul meu de vedere. Ei au parcă în atac mai multă coerenţă, reuşesc să marcheze goluri, dar şi noi când suntem motivaţi şi în zi bună putem să înscriem. Nici nu ştiam că au trecut 30 de ani de la ultima victorie de pe terenul lor. Dacă am câştiga, dat fiind faptul că vin şi sărbătorile, am face suporterii noştri foarte fericiţi. E un joc ca oricare altul, dar cu o contracandidată la locul întâi. Noi nu ne-am pierdut speranţa de a lupta pentru titlu şi contează foarte mult punctele puse în joc. Este o rivalitate pentru toată lumea. Nu va fi mai uşor decât cu celelalte echipe, pentru că FCSB nu a mai pierdut în ultimul timp. E pe o pantă ascendentă şi nu va fi simplu. Dar e o echipă care joacă fotbal, noi la fel, deci vom vedea care se va bucura la sfârşit. Cu 3 puncte din meciul cu FCSB, nu am fi matematic în play-off, dar 99% am fi“, a declarat tehnicianul.

Piţurcă: Vom ataca!

Strategul Ştiinţei a reafirmat că Universitatea Craiova, în mandatul său, nu va practica un joc de aşteptare, ci va încerca să domine şi să marcheze tot timpul.



„Nu am de luat nicio revanşă de luat faţă de nimeni. Am încredere că echipa mea va face un joc bun şi vom vedea rezultatul. Noi am mai făcut jocuri bune şi am plecat învinşi. Mă interesează să joace echipa foarte bine, dar importante sunt şi punctele. Eu nu aş fi mulţumit cu meci nul. Vă spun foarte clar lucrul ăsta. Poate dacă am juca slab şi am avea noroc să luăm un punct, atunci da. Eu vreau cele trei puncte, indiferent de echipă! Cu Universitatea Craiova nu voi adopta o tactică de apărare. Vom ataca atunci când va fi cazul şi ne vom apăra, fiindcă eşti obligat să o faci în multe momente. Ne lipsesc Koljic, Martic, care a avut o problemă şi nu a putut să se antreneze, şi Fortes, care este suspendat“, a declarat Piţurcă.

