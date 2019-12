Atacantul Universității Craiova, Andrei Ivan, a recunoscut că victoria cu FC Voluntari a fost „trasă de păr“, dar a subliniat importanța punctelor.

„A fost o victorie foarte chinuită, dar am condus meciul. Ne-au prins pe contraatac, ca și în meciul trecut, cu Astra, când am luat gol la fel, dar sunt bucuros că am câștigat. M-am așteptat să fie un meci greu. FC Voluntari a jucat foarte bine în ultimele trei etape, și acasă, dar și în deplasare, de aceea suntem bucuroși pentru cele trei puncte“, a spus Ivan.

Întrebat de reacția publicului de scorul de 0-1, Ivan a spus: „Le mulțumim că vin la stadion, că ne susțin… Așa e la Craiova, știu cum e și nu am nicio reacție“.

Cât despre viitoarea partidă, cu FCSB, Andrei Ivan a spus că își dorește mult victoria: „Ar fi ceva extraordinar ca noi să câștigăm la FCSB. Va fi foarte greu! Trebuie să ne pregătim foarte bine și sperăm să câștigăm“.

Partida FCSB – Universitatea Craiova este programată duminică, 22 decembrie, de la ora 20.00, pe Arena Națională.