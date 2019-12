Alexandru Mățel: O victorie muncită, ne-am chinuit destul de mult pentru ea

Fundașul dreapta al Universității Craiova, Alexandru Mățel, a fost foarte bucuros pentru succesul cu FC Voluntari, de ieri seară. Acesta a admis că succesul a fost obținut cu multă sudoare, dar că îi dă încredere pentru disputa cu FCSB din etapa viitoare.

„Este o victorie foarte muncită, ne-am chinuit destul de mult pentru ea. Trebuie să ținem capul sus, pentru că spre final am reușit să câștigăm. Atâta timp cât am fost conduși cu 1-0 nu ne gândeam decât la cum să întoarcem scorul. Spre bucuria noastră am reușit. Orice meci este greu, mai ales dacă adversarul se închide și joacă pe contraatac. Ne dorim cu toții să obținem victoria cu FCSB. Ne așteaptă un meci dificil, pentru că întâlnim o echipă destul de bună. Nu ne rămâne decât să dăm tot ce avem mai bun și să scoatem maximum posibil. Au trecut destui ani de la ultima victorie pe terenul lor și sper să spargem gheața. Trebuie să rămânem concentrați și să-i facem pe fani să fie bucuroși și mândri de noi la finalul jocului“, a declarat Alexandru Mățel.

