Alex Cicâldău: Exersez foarte mult la antrenamente loviturile libere

Mijlocașul formației Universitatea Craiova, Alexandru Cicâldău, a declarat după meciul cu FC Voluntari, că golul marcat din lovitură liberă nu este întâmplător.

„Da, nu am făcut un joc foarte bun, dar am compensat cu dăruirea și cu ambiția noastră. Am arătat că suntem o echipă și asta ne-a ajutat să luăm cele trei puncte în seara asta. Mă așteptam să fie greu, mai ales când am văzut că nu avem o zi foarte bună. Exersez foarte mult la antrenamente loviturile libere și mă bucur că mi-a ieșit. Am mai dat unul cu Chindia, dar acela a fost deviat. Mă bucur foarte mult pentru acest gol, pe care îl dedic întregii echipe. Aveam mare nevoie de această victorie. Reacția publicului a fost oarecum normală. Eram conduși cu 1-0, pierdusem meciul trecut, la Astra… Eu îi înțeleg, știu că vor mai mult de la noi. Dar îi rugăm pe această cale să ne susțină indiferent de scor, pentru că ei știu că noi dăm tot ce avem mai bun“, a declarat Cicâldău.

Întrebat de viitoarea bătălie, cu FCSB, Alex Cicâldău a spus: „Va fi un meci greu și cred că va fi și spectaculos. Mereu au fost meciuri cu goluri multe între noi. Mergem la București să luăm cele trei puncte“.

Partida FCSB – Universitatea Craiova este programată duminică, 22 decembrie, de la ora 20.00, pe Arena Națională.

