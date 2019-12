Revenit în unsprezecele Universității Craiova după mult timp, Alexandru Mateiu, unul dintre cei mai buni jucători ai Științei la Giurgiu, a declarat că înfrângerea cu Astra nu este justă.

„Avem victorie, vine iarăși înfrângere, apoi din nou joc bun, nu-i normal. Craiova trebuie să strângă multe victorii! Trebuie să ne batem sus, să câștigăm campionatul. E păcat că nu marcăm. Ne-am dorit foarte mult, în prima repriză am avut o evoluție senzațională. Nici nu mă gândeam la pauză să nu câștigăm, mă așteptam să ne impunem lejer. După pauză am primit un gol incredibil de ușor, pe o prostie de-a noastră. Apoi s-a schimbat soarta meciului, ei au mai scăpat de două ori pe contraatac… Dar nu cred că a fost normal rezultatul ăsta. Eu zic că am făcut un meci bun și nu meritam să pierdem. Normal că suntem supărați. Vin meciuri din trei în trei zile și două zile ești fericit, iar după iarăși ești supărat. Nu-i normal. Trebuie să câștigăm meci după meci, să legăm multe victorii. Avem un lot valoros și toți care intrăm ne facem treaba. Avem echipă să luăm campionatul, nu doar de play-off“, a declarat Alexandru Mateiu, la Digi.

Astralii exultă

De partea cealaltă a baricadei, Denis Alibec și Constantin Budescu consideră că Astra este lider meritat și că victoria cu Universitatea Craiova a fost firească.

„Suntem foarte bucuroși că am reușit să câștigăm acest meci. Putea să fie 3 sau 4-0 și cred că merităm primul loc. Fără ceilalți colegi nu puteam să reușim niciodată asta. Îmi pare rău că nu joc contra CFR-ului. Am luat un galben prostesc“, a declarat Alibec.

„E un parcurs nesperat și sperăm să o ținem tot așa. Mai avem două meciuri și vom vedea unde suntem. Obiectivul nostru era să prindem plaz-off-ul, acum suntem acolo și după ce o să se termine campionatul regular o să fie cu totul și cu totul altceva“, a comentat Budescu.

