Pițurcă uimește: M-am obișnuit cu înfrângerile de când sunt la Craiova!

Antrenorul formației Universitatea Craiova, Victor Pițurcă, s-a arătat nemulțumit de prestația elevilor săi din meciul cu Astra, pierdut cu 1-0.

„Nu știu dacă se poate vorbi de o criză. Fotbalul se joacă pe goluri. Trebuie să marchezi goluri. Dacă nu marchezi gol / goluri se întâmplă ce s-a întâmplat. Și a doua repriză a fost controlată tot de noi până când am primit acel gol stupid. Pe urmă am intrat într-o depresie din asta, să o numesc fotbalistică, și totul era cam la întâmplare. Repet: fotbalul se joacă pe goluri. Nu a fost vorba de ritm aici. Ce, a avut cumva Astra vreun ritm? Nu a avut niciun ritm! Astra s-a apărat și a scăpat pe contraatac, cum a făcut de obicei în ultimul timp. A fost vorba de circulația mingii, de circulația jucătorilor, de pasa finală și de valoare, ca să finalizezi fazele astea“, a explicat Pițurcă, la Digi.

„Nu am văzut asta (personalitate din partea jucătorilor în momentul finalizării – n.r.), nu a fost vorba de riscuri. În prima repriză am avut o mișcare bună, am avut oportunități să marcăm și n-am făcut-o. Astrei trebuie să-i marchezi gol. Dacă nu o faci sunt ei la timonă, chiar dacă sunt echipa care se apără. Concluzia este una singură: jucăm, ne dominăm adversarul, dar nu marcăm. Când pierde echipa nu sunt mulțumit de niciun jucător, e clar lucrul ăsta. Ivan a avut o problemă noaptea trecută, probabil el ar fi fost titularul, l-am băgat așa bolnav cum era, dar se pare că nu a avut efect“, a completat tehnicianul Craiovei.

Pițurcă: N-am creionat nicio strategie

Victor Pițurcă a surprins apoi, spunând că s-a obișnuit cu înfrângerile de când a venit la gruparea din Bănie și a punctat că nu și-a făcut nicio strategie pentru campania de achiziții din iarnă.

„Nu sunt nervos, sunt supărat că am pierdut. M-am obișnuit cu înfrângerile acum, de când sunt la Craiova, așa că nu mai sunt nervos. N-am creionat nicio strategie! Mai sunt ăstea două jocuri și trebuie să scoatem cât se poate din ele. Primul joc e cu Voluntariul și trebuie să-l câștigăm. Pe urmă mai avem un meci (cu FCSB, în deplasare – n.r.) și vom vedea ce se va întâmpla. Vom creiona, dacă va fi cazul, ceva pentru viitor“, a încheiat Victor Pițurcă.

Citește și: Astra Giurgiu – Universitatea Craiova, scor 1-0. Încă o dovadă de neputință!