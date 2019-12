Ştefan Florescu, antrenorul cu două echipe de succes

Antrenorul Ştefan Florescu se bucură de rezultate remarcabile în acest sfârşit de an. Acesta se află pe primul loc la finalul turului de campionat de la Liga Elitelor Under 15 cu două echipe. În speţă cu formaţiile de juniori ale CSJ Ştiinţa U Craiova şi Universitatea Craiova. Prima este lider în seria 8, a doua în seria 9. Cu ambele grupări a reuşit să contabilizeze maximum de puncte în cele patru etape consumate.



„E foarte bună ideea înfiinţării Ligii Elitelor la U15 şi U16. De menţionat că Liga Elitelor U15 vine ca o continuare a unui sezon regulat, pe care noi l-am început în august. S-au calificat patru echipe, ce au fost repartizate în două serii, două în seria 8, două în seria 9. Se pare că am reuşit în acest an un lucru foarte important, pentru care am şi muncit mult. Mi s-a ivit oportunitatea de a lucra la aceste două cluburi mari şi organizate ale oraşului nostru şi mă bucur. Atunci când faci ceva cu pasiune şi rezultatele pot fi cele mai bune. Suntem pe locul I în seria 8 cu CSJ, cu maximum de puncte, 12. Avem o linie de clasament bună.

Dacă ne uităm şi în seria 9, linia de clasament a Universităţii Craiova este aproape identică. Diferă doar golaverajul, care este mult mai concludent. CSJ are 12 goluri marcate şi 4 primite. Universitatea a marcat de 32 de ori şi a încasat doar 2 goluri. Dacă ar fi să fac o paralelă între cele două grupări, este evident că grupa de la Universitatea este mai valoroasă, este vicecampiona ţării. Este o grupă cu copii selecţionaţi şi aduşi să performeze. Speranţele noastre sunt mari în ceea ce-i priveşte“, a declarat Ştefan Florescu, pentru GdS.

„Pe unii chiar i-am învăţat să mănânce cu furculiţa şi cuţitul“

Tânărul tehnician a recunoscut că este mai apropiat sufleteşte de juniorii de la CSJ. Asta pentru că i-a crescut de mici, încă din perioada în care evoluau la CS Dinamyk Craiova.



„La CSJ am o grupă pe care am păstorit-o încă din faza iniţierii, pe când eram cu toţii la CS Dinamyk Craiova. Pe mulţi dintre ei îi aduseseră părinţii să facă mişcare şi au crescut acum. Pe unii chiar i-am învăţat să mănânce cu furculiţa şi cuţitul. Clubul Dinamyk a dat mulţi copii buni la Universitatea, la Academia „Gică Popescu“ şi la CSJ. Dinamyk a păstrat grupele de juniori foarte mici, deoarece cresc foarte mult pretenţiile financiare de la Under 14 în sus şi nu puteau.

Aceşti copii din 2005 şi 2006, pentru că eu folosesc meci de meci patru-cinci juniori de 2006 în formula de bază, iar pe parcursul unui joc mai intră şi alţii, sunt foarte talentaţi şi foarte muncitori, iar eu i-am luat de la zero. Recunosc că ei îmi sunt foarte dragi, pentru că îi ştiu de atâţia ani… Cei de la CSJ nici nu credeau că pot să câştige atâtea meciuri şi să se bucure de atâtea victorii. E o satisfacţie extraordinară şi pentru ei, dar şi pentru mine. E normal să fiu mai ataşat de ei. Dar asta nu înseamnă că nu ţin şi la ceilalţi“, a explicat Ştefan Florescu.



„Am încredere de că se vor ridica“

„La CSJ, obiectivul este ieşirea din faza următoare. Nu cred că putem emite pretenţii foarte mari. Nu avem o grupă neapărat mai slabă, dar este mai mică din punct de vedere al vârstei. Dacă i-am alinia am vedea că sunt micuţi şi ca fizic, dar compensează prin implicare, pun suflet în tot ce fac. Am încredere că şi ei se vor ridica şi vor face trecerea la clubul fanion al Craiovei“, a completat Florescu.



Lotul formaţiei CSJ Ştiinţa U Craiova U15: portari: Sebastian Firulescu, Raul Ionescu; fundaşi: Rareș Trancă, Victor Neicu, Adrian Stoenică, Tiberiu Dumitru, Alexandru Chiță, Ionuț Potîrniche, Mihai Mavrighe, Adrian Dumitrescu; mijlocaşi: Andrei Dumitrașcu, Luca Roman, Ionuț Călin, Eric Ciulcu, Mario Geampana, Marius Bătănoiu; atacanţi: Alexandru Mandagiu, Raul Pițurcă, David Barbu, Alin Brînzan, Nicholas Jianu.

Vrea titlul cu „leii“

În privinţa grupei de juniori U15 de la Universitatea Craiova, Ştefan Florescu a admis că aici juniorii sunt mai valoroşi, dar şi pretenţiile sunt pe măsură.



„La Universitatea sunt doar copii născuţi în 2005, bine antrenaţi şi cu calităţi extraordinare. În privinţa lor, când ai o grupă cu asemenea juniori te motivezi şi tu ca antrenor să faci mai mult. De aceea şi rezultatele trebuie să fie cele mai bune şi sunt. Ne dorim să continuăm returul pe aceeaşi linie, cu rezultate foarte bune. Sperăm ca în partea a doua a campionatului să fim şi mai pregătiţi şi apoi să intrăm în primele 16 echipe ale ţării, pentru că în faza următoare vor participa doar câştigătoarele fiecărei serii.

Din câte am înţeles, se vor face patru serii a patru echipe, iar câştigătoarele fiecărei serii să joace semifinalele şi să lupte apoi pentru finală. Ne dorim să ne batem cât mai sus şi când spun asta mă refer la titlul de campion. La Universitatea Craiova nu poţi să ai alt obiectiv decât locul 1. Principalul nostru obiectiv este să creştem aceşti jucători în spiritul performanţei, să avem un joc cât mai bun, iar rezultatele să vină în mod firesc“, a menţionat Ştefan Florescu.

Speră ca sorţii să nu-i opună echipele



Acesta speră ca în faza următoare sorţii să nu opună cele două formaţii pe care le antrenează: „M-am gândit la lucrul ăsta, dar vreau să lăsăm ca lucrurile să decurgă normal şi dacă voi avea ghinionul ăsta la tragerea la sorţi, atunci voi găsi o variantă foarte bună“.



Lotul echipei Universitatea Craiova U15: portari: Alexandru Bunea, Fabian Chiva, Rafael Vlăsceanu; fundaşi: Denis Dragu, Mario Tudor, Andrei Pîrvu, Mario Sîrbu, Vlad Nedelcu, Emanuel Enache, Denis Benga, Dorian Sichitiu; mijlocași: Adelin Dumitru, Bogdan Duță, Robert Lăpădătescu, Alexandru Capac, Frederico Cîrpici, Robert Tamaș, Rareș Gheorghiade; atacanți: Călin Alberto, Alexandru Pîrvu, Fabian Șandru, Lucian Duță, Mario Atanase.