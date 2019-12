Lionel Messi, de șase ori fabulos. Argentinianul a câștigat „Balonul de Aur”

Parisul a găzduit în această seară, la Theatre du Chatelet, ceremonia galei Balonului de Aur 2019. Lionel Messi a câștigat pentru a șasea oară „Balonul de Aur” și astfel a intrat în istoria trofeului, cu cele mai multe obtinute. În clasament, argentinianul a fost urmat de olandezul Virgil van Dijk (Liverpool) și de portughezul Cristiano Ronaldo (Juventus).

Lionel Messi a devenit, la 32 de ani, primul fotalist care câştigă acest trofeu de şase ori, după ce s-a mai impus în 2009, 2010, 2011, 2012 şi 2015.

„Îmi amintesc că acum 10 ani când am venit la Paris, am venit cu frații mei. Acum vin într-un moment minunat, din punct de vedere personal, alături de soția și copiii mei. Cum spune soția mea, nu am încetat niciodată să visez. Sunt conștient de vârsta pe care o am și că mi se apropie retragerea. Însa, încă îmi rămân ani de care să mă bucur”, a declarat starul argentinian.

El a câştigat în acest an şi premiul FIFA The Best pentru cel mai bun jucător al anului 2019, dar şi Gheata de Aur.

Citește și: Messi, din nou erou la Barcelona. „Catalanii” şi-au recăpătat primul loc