Dorian Vasilică deplânge situaţia de la Tractorul Cetate

Nou-promovată în Liga a III-a, Tractorul Cetate promitea un an competiţional bun. Se miza pe un lot destul de numeros şi de valoros, după cum afirma atunci antrenorul-jucător Dorian Vasilică. Reprezentanta Doljului din seria 3 a pierdut sâmbătă, la Calafat, scor 0-1, în faţa formaţiei CS Blejoi şi a încheiat turul pe locul 15, penultimul. Golul oaspeţilor a fost marcat de Cosmin Lambu în minutul 79.



„Am pierdut la limită şi am putea spune nemeritat. Am avut ocazii bune şi în prima repriză, dar şi în cea de-a doua, însă nu am marcat. Ei au marcat la prima ocazie mai clară. Faza a venit pe fondul unei greşeli personale şi pe o execuţie foarte bună a atacantului lor“, a explicat Dorian Vasilică, pentru GdS.



Tractorul Cetate: Ionuţ Sălceanu – Ionuţ Ilie, Răzvan Doman, Robert Mohora, Alexandru Pena – Marian Pană, Cătălin Brebenel, Frederico Boboc, Dorian Vasilică – Marian Popa, Andrei Sărăcin. Au mai intrat: Titu Cârstea, Angel Dumitru, Augustin Puţintelu, Eduard Popescu.

Dorian Vasilică: La cum au stat lucrurile aici, e bun şi ce s-a realizat

Întrebat despre „averea“ din clasament, Dorian Vasilică a spus că, la condiţiile de care au beneficiat jucătorii de la Tractorul Cetate, sunt bune şi cele doar zece puncte strânse în cele 15 meciuri. Acesta a dezvăluit că la ultimele meciuri a fost simplu jucător şi că este tentat să întrerupă colaborarea dacă nu se vor regla lucrurile la echipă.



„Încheiem turul campionatului pe penultima poziţie şi, sincer, la început mă aşteptam la mai mult. Dar la cum au stat lucrurile aici, e bun şi ce s-a realizat, adică acele zece puncte pe care le-am strâns. Mă refer la condiţiile de antrenament pe care le-am avut, la slaba organizare şi lipsa banilor. Din patru salarii, băieţii au ajuns să ia doar două şi au jucat mai mult fără bani în ultimul timp.

Nu ştiu cum vor sta lucrurile în perspectivă. Am înţeles că se caută să fie aduşi ceva sponsori lângă echipă şi sper să fie mai bine. Acum nu ştiu dacă voi continua returul la Cetate. De vreo două-trei etape nu m-am mai ocupat eu de echipă, doar am jucat. Am rămas doar ca să terminăm turul de campionat, că aşa e frumos. La ultimele două meciuri nu am făcut eu echipa, a alcătuit-o altcineva şi nici nu ştiu cine. Aşteptăm să vedem ce se va întâmpla, să fie lucrurile puse la punct, cum ar trebui, altfel nu are rost să ne luptăm cu morile de vânt“, a explicat Dorian Vasilică.

Liga 3, seria 3:

Vineri, 29 noiembrie: Universitatea II Craiova – Progresul Spartac 1-2, CS Baloteşti – FC Voluntari II 3-4, Unirea Bascov – Flacăra Moreni 1-4, AFC Astra II – FC Pucioasa 1-2, CSM Alexandria – Municipal Braşov 2-0.

Sâmbătă, 30 noiembrie: Cetate Râşnov – CSM Slatina 0-1, Sporting Roşiori – Vediţa Coloneşti 1-1, Tractorul Cetate – CS Blejoi 0-1.

Clasament seria 3:

1.Progresul Spartac 34 puncte (golaveraj 39-9)

2.CSM Slatina 34 (32-9)

3.Universitatea II Craiova 27 (29-16)

4.Flacăra Moreni 27 (27-17)

5.CSM Alexandria 25 (22-14)

6.Vediţa Coloneşti 24 (17-20)

7.Unirea Bascov 22 (31-27)

8.CS Blejoi 22 (17-17)

9.Cetate Râşnov 21 (23-22)

10.Municipal Braşov 19 (16-22)

11.FC Pucioasa 18 (23-23)

12.FC Voluntari II 18 (31-38)

13.AFC Astra II 13 (21-23)

14.CS Baloteşti 10 (17-31)

15.Tractorul Cetate 10 (16-50)

16.Sporting Roşiori 9 (9-32)

