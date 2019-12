CSM Slatina a încheiat anul cu victorie, Vediţa Coloneşti – cu un egal

CSM Slatina a reuşit să încheie anul cu o victorie la limită, dar foarte importantă în economia campionatului de la Liga a III-a, seria 3. Trupa lui Mihai Ianovschi a depăşit-o cu 1-0, în deplasare, pe ACS Olimpic Cetate Râşnov şi continuă să-i sufle în ceafă liderului Progresul Spartac. Diferenţa de pe stadionul „Bucegi“ a fost făcută de un autogol, nefericitul fiind Andrei Poverlovici (‘2).

CSM Slatina: N. Grecu – T. Bodri, G. Cotigă, M. Manea, A. Demici – D. Toma, V. Gheorghe – D. Oprescu, R. Necşulescu, C. Căpăţână – M. Vlada. Rezerve: S. Velcu – E. Militaru, C. Radu, D. Turlea, G. Ceapă, M. Grigore, C. Preda.

În urma acestui succes din etapa 15, CSM Slatina ocupă locul secund, la egalitate de puncte cu liderul Progresul Spartac, 34, dar cu un golaveraj puţin mai slab. Trupa lui Mihai Ianovschi a marcat în turul campionatului 32 de goluri şi a primit 9, în timp ce gruparea din Capitală a marcat 39 şi a primit 9.

Ianovschi şi-ar fi dorit mai multe puncte

Antrenorul echipei slătinene, Mihai Ianovschi, s-a arătat mulţumit de rezultat şi de evoluţia elevilor săi din meciul cu Cetate Râşnov. În privinţa bilanţului turului de campionat, tehnicianul grupării de pe malul Oltului consideră că echipa sa putea avea mai multe puncte dacă nu făcea unele „cadouri“.

„Atitudine bună, joc bun, un progres clar de la un meci la altul. Am deschis scorul foarte repede, cel mai rapid gol al echipei, ce-i drept şi cu şansă. Ne-am mai creat alte patru, cinci mari ocazii, dar n-am reuşit să înscriem. N-am avut emoţii în niciun moment, pentru că am controlat jocul”, a declarat Ianovschi, pentru Gazeta Nouă.



„Cu siguranţă, era loc de mai bine. Dacă la Alexandria şi Pucioasa am arătat rău, la Voluntari şi Coloneşti, dar şi în meciul de acasă cu Progresul Spartac, când am fost egalaţi în ultima secundă, se putea mult mai mult. Sunt convins că în retur vom avea mai multă maturitate în joc. Echipa se îndreaptă clar către potenţialul pe care ni-l doream. Am legat victoriile, aşa că se poate spune că suntem în grafic“, a explicat Mihai Ianovschi.

Vediţa a terminat surprinzător de bine

Cealaltă reprezentantă a judeţului Olt, Vediţa Coloneşti, a remizat, scor 1-1, în deplasare, la Sporting Roşiori. Gazdele au marcat prin Gheorghiţă Constantinescu (’60), iar oltenii au replicat prin Robert Dalu (’83).

Vediţa Coloneşti, echipă antrenată de Bobi Verdeş, a încheiat primul tur de campionat de la Liga a III-a pe locul 6 în seria 3, cu 24 de puncte.

Liga 3, seria 3 – etapa 15:

Vineri, 29 noiembrie: Universitatea II Craiova – Progresul Spartac 1-2, CS Baloteşti – FC Voluntari II 3-4, Unirea Bascov – Flacăra Moreni 1-4, AFC Astra II – FC Pucioasa 1-2, CSM Alexandria – Municipal Braşov 2-0.

Sâmbătă, 30 noiembrie: Cetate Râşnov – CSM Slatina 0-1, Sporting Roşiori – Vediţa Coloneşti 1-1, Tractorul Cetate – CS Blejoi 0-1.

Clasament seria 3:

1.Progresul Spartac 34 puncte (golaveraj 39-9)

2.CSM Slatina 34 (32-9)

3.Universitatea II Craiova 27 (29-16)

4.Flacăra Moreni 27 (27-17)

5.CSM Alexandria 25 (22-14)

6.Vediţa Coloneşti 24 (17-20)

7.Unirea Bascov 22 (31-27)

8.CS Blejoi 22 (17-17)

9.Cetate Râşnov 21 (23-22)

10.Municipal Braşov 19 (16-22)

11.FC Pucioasa 18 (23-23)

12.FC Voluntari II 18 (31-38)

13.AFC Astra II 13 (21-23)

14.CS Baloteşti 10 (17-31)

15.Tractorul Cetate 10 (16-50)

16.Sporting Roşiori 9 (9-32)