„Elitele” U19 au cedat, băieţii lui Bon i-au răzbunat

Trei din șase puncte, acesta este bilanţul celor două formaţii de juniori ale Universităţii Craiova după dubla susţinută duminică, pe stadionul „Aripile“, în compania echipelor similare ale clubului FC Ardealul Cluj. Confruntările au contat pentru etapa a 21-a de la Liga Elitelor.

La Under 19, formația din Bănie a fost învinsă fără drept de apel, cu scorul de 5-1. Formaţia Clujeană şi-a asigurat victoria încă de la pauză, când scorul era deja 3-0 în favoarea lor. Cătălin Uaidă (’18, ’23) şi David Rus (’37) au punctat în primele 45 de minute. În repriza secundă, Uaidă a reuşit hattrick-ul, în minutul 82, în timp ce George Pătulea a marcat golul de onoare pentru Craiova, în 86. În cele din urmă s-a încheiat 5-1 pentru Ardealul Cluj, după golul din prelungiri înscris de Andrei Istrate (’90+2).

Antrenorul Nelu Petrişor a utilizat următorii jucători: Păuşescu – Pisică (’66, Bakri), Polifron, Rezeanu, Pătulea – Guţă, Toader (’80, Stanca), Niţuică – Negrea (’36, Dicu), Ţiculeasa (’66, Delcea), Viespe (’66, Darius).

În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova U19 se regăseşte la mijlocul clasamentului, cu 31 de puncte. Următoarea etapă se va disputa în luna martie, anul viitor.

„Elitele” U17 s-au distrat cu ardelenii

O victorie clară a înregistrat-o echipa de juniori sub 17 ani a Universităţii Craiova. Aceştia s-au impus fără drept de apel, cu 7-0, în faţa celor de la Ardealul Cluj. Dragoş Popa, Daniel Croitoru şi Eduard Domnu au reuşit câte o dublă, iar Alex Mitru a punctat o dată.

Universitatea Craiova: Lungu – Militaru (’57, Petrescu), Neţoiu, Firu (’57, Niţă), Zamfir (’46, Ruican) – Croitoru (’65, Vasile), Domnu, Mitru – Miuţescu, Popa (’65, Balica), Ciolacu.

Juniorii U17 au încheiat anul pe locul doi în clasament, cu 47 de puncte.

Dragoş Bon, mândru de elevii săi

Victoria cu Ardealul Cluj a încheiat un an foarte bun pentru juniorii U17 ai Universităţii Craiova. Antrenorul Dragoş Bon a ţinut să-şi felicite băieţii pentru parcursul din ultimele trei luni.

„A fost o victorie frumoasă. Mă bucur că am încheiat anul cu un succes categoric. Am fost mulţumiţi de modul cum s-au prezentat jucătorii, chiar dacă a fost o săptămână în care am jucat din trei în trei zile. Băieţii au reacţionat foarte bine, au avut o atitudine exemplară şi îi felicit pentru tot parcursul pe care l-au avut în aceste trei luni. Este greu la această vârstă să joci 21 de meciuri în campionat şi două în Cupa României”, a declarat Dragoş Bon pentru GdS.

