Sepsi – „U“ Craiova / „Leii“ pleacă astăzi după punctele de la Sf. Gheorghe

Universitatea Craiova nu a avut deloc timp de relaxare după succesul înregistrat duminică seară, 3-0 cu Hermannstadt. Pentru trupa lui Victor Piţurcă vine un alt meci important şi cu o conotaţie aparte, la Sfântu Gheorghe, contra lui Sepsi. Un prim aspect, alb-albaştrii nu au prea câştigat pe terenul covăsnenilor şi dorinţa de reuşită este mare, fiind alimentată şi de obligativitatea de încerca să o egaleze la puncte pe CFR Cluj. Apoi staff-ul tehnic a trebuit să dozeze cu atenţie toată pregătirea acestui joc, întrucât delegaţia alb-albastră va pleca astăzi spre Transilvania, cu autocarul, nefiind posibilitatea de a utiliza vreun charter. Din acest motiv, oficialii Ştiinţei au organizat încă de ieri conferinţa de presă premergătoare întâlnirii cu Sepsi, care este programată sâmbătă, de la ora 17.30.

Piţurcă: Îmi doresc victoria şi pentru asta ne-am pregătit bine

Antrenorul Universităţii Craiova, Victor Piţurcă, a declarat că doar victoria îl mulţumeşte în meciul cu Sepsi şi crede că echipa sa poate lega victoriile de acum înainte.



„Suntem iarăşi în faţa unui joc de campionat, unei deplasări mai dificile şi ca distanţă (300 km dus – n.r.). Nu putem parcurge această distanţă decât cu autocarul, iar asta înseamnă să plecăm cu două zile înainte de joc. Întâlnim o echipă care a pierdut în ultimul meci de o manieră categorică, dar având doi jucători mai puţin pe teren încă din prima repriză. Noi am câştigat în etapa trecută şi acelaşi lucru îmi doresc şi acum, şi ne dorim cu toţii. Ştiu că e dificil să joci împotriva echipei Sepsi, că au jucători care aleargă foarte mult în teren. Au un antrenor nou pe care nu-l cunosc foarte bine, am apucat să văd doar un meci. Trebuie să câştigăm! Nu mă mulţumeşte un meci egal, e acelaşi lucru ca şi când l-am pierde. Îmi doresc victoria şi pentru asta ne-am pregătit bine. Putem câştiga mai mult de două jocuri consecutive, putem câştiga şi 5 şi 10 partide la rând, fiindcă avem jucători valoroşi. Vedeţi că echipa noastră în analizele care se fac are cea mai mare posesie şi sigur că putem înşirui o serie de victorii“, a declarat Piţurcă.

L-a pus la punct pe Leo Grozavu

Acesta i-a răspuns şi lui Leo Grozavu, antrenorul lui Sepsi. Acesta a afirmat, după înfrângerea drastică în faţa Viitorului, că Universitatea l-a trimis pe centralul craiovean Sebastian Colţescu să-i decimeze echipa.

„El trebuie să-şi pregătească echipa şi jucătorii de aşa manieră încât să nu ia cartonaşele atât de uşor. Iar noi, Craiova, la acest joc, ne-am dorit ca ei să câştige puncte. Noi nu suntem în bătălie cu Sepsi pentru primul loc, ci cu Viitorul. Dacă vrea să facă vreo recomandare el, Leo Grozavu, să o facă la Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA). Cei de acolo numesc arbitri, nu noi. Nu avem nicio legătură cu asta. Din contră, am pierdut în ultimele şase jocuri 6-8 puncte pe mâna arbitrilor, care nu au dat ce trebuia să dea. Am avut noi ghinion, probabil, că nu au văzut acele penaltiuri care au fost foarte clare. Aceste declaraţii pot influenţa arbitrul partidei cu Sepsi… Mi-aş fi dorit ca Sepsi să aibă în teren acei jucători pe care i-a băgat Leo Grozavu în teren în meciul cu Viitorul, asta pentru el, aşa“, a comentat „Satana“.

Pigliacelli, trimis la echipa a doua

Întrebat cum va arăta echipa la Sfântu Gheorghe, Piţurcă a spus:

„Nu putem alinia echipa din meciul trecut, pentru că Bărbuţ a primit cartonaş galben şi e suspendat. Cosic are o problemă cu umărul, îl are imobilizat, dar lejer. Abia de săptămâna viitoare va începe să facă antrenamente. Deocamdată, lucrează numai la sală. Revin la echipă Ivan şi Mihăilă, sunt buni de joc şi îi putem vedea în teren. Vom vedea cine va intra din primul minut, pentru că avem un lot numeros, avem meciuri unul după celălalt, şi, probabil, la acest meci voi introduce câţiva jucători proaspeţi, ca pe ceilalţi care au jucat cu Hermannstadt să-i introduc la meciul cu Botoşaniul, pe care-l disputăm joi şi este foarte important“.



În privinţa lui Mirko Pigliacelli, acesta pare să-i fi ieşit de la inimă lui Piţurcă, dovadă fiind că acum l-a trimis la echipa a doua pe italian.



„Pigliacelli nu are nicio ruptură cu antrenorul. Am considerat că nu e în formă. V-am mai explicat acest lucru şi vreau ca subiectul ăsta să-l… Că nu mă interesează pe mine de un jucător. Pe mine mă interesează echipa. Pigliacelli este la echipa a doua“, a răbufnit Victor Piţurcă.

„Dacă e mai bun – joacă, dacă e mai în formă – joacă“



Acesta a menţionat că nu ţine cont în momentul alcătuirii echipei de data expirării contractelor jucătorilor săi şi l-a dat dovadă pe Tiago Ferreira şi Ivan Martic:

„Pe mine nu mă interesează că Martic este în ultimul an de contract. Eu am nişte băieţi care muncesc zi de zi cu ei, îi văd cum se pregătesc şi cine se antrenează cel mai bine şi îmi dă încredere intră în echipă. Dacă joacă bine, o să evolueze în continuare. Şi cu Maric e la fel. Din păcate, s-a accidentat la Târgovişte. Abia acum şi-a revenit şi a început să facă de câteva zile antrenamente normal. Are doi jucători pe postul lui şi trebuie să lupte ca să redevină titular. Nu are nicio importanţă că el termină contractul în vară. Şi dacă nu ar vrea să semneze prelungirea ar fi acelaşi lucru pentru mine. Dacă e mai bun – joacă, dacă e mai în formă – joacă“.

Tiago vrea să fie campion cu Universitatea

Din rândul jucătorilor a venit la conferinţa de presă Tiago Ferreira. Fundaşul portughez a afirmat că se aşteaptă ca meciul cu Sepsi să fie dificil, dar crede că Universitatea Craiova îl poate rezolva favorabil.



„100% va fi un meci dificil acolo, vremea va fi urâtă şi ştim că acolo a fost mereu greu. Anul trecut am pierdut acolo, iar anul acesta trebuie să câştigăm, să obţinem un rezultat mai consistent. Am făcut un meci aşa şi aşa cu Chindia, dar cu Hermannstadt am avut o evoluţie bună şi trebuie să continuăm aşa. Trebuie să profităm de problemele lor, pentru că au schimbat antrenorul, au pierdut meciul cu Viitorul. Vor intra cu o ambiţie mare, iar noi trebuie să fim mai puternici decât ei“, a spus Tiago.

„Sunt la cel mai bun club din România!“



Întrebat de refuzul din vară de a merge la FCSB la schimb cu Bălaşa, coleg cu care face acum cuplu în defensivă, Tiago a explicat că vrea să fie campion cu Universitatea Craiova.



„La început mi-a fost greu, toată lumea ştie ce s-a întâmplat, dar decizia mea a fost să rămân aici. Cred că în acest moment sunt la cel mai bun club din România şi de aceea nu am vrut să plec. După a venit Mister (Victor Piţurcă – n.r.) şi totul a fost luat de la zero. Eu m-am pregătit mereu bine şi am aşteptat şansa mea, iar ea a venit. Principalul factor care m-a făcut să rămân aici a fost că îmi doresc să iau titlul şi cred în asta. Dacă eşti campion cu CFR Cluj sau FCSB nu-i un lucru deosebit. Dar dacă ieşi campion cu Craiova după atâţia ani, e un lucru mare. Îmi doresc mult asta şi după vedem ce se întâmplă“, a încheiat Tiago Ferreira.

