Liga Europa / CFR Cluj luptă pentru punctul „fericirii“ cu Lazio

Campioana României, CFR Cluj, întâlneşte astăzi, de la ora 22.00, la Roma, pe Lazio, într-o partidă contând pentru etapa a 5-a din grupa E a Ligii Europa. Ardelenii au nevoie de un singur punct ca să-şi asigure prezenţa matematic în şaisprezecimile competiţiei. Această miniperformanţă va fi atinsă într-o proporţie foarte mare, chiar dacă elevii lui Dan Petrescu vor pierde pe „Stadio Olimpico“. Spunem asta pentru în ultima rundă CFR Cluj va evolua în „Gruia“ cu Celtic Glasgow, echipă deja calificată în primăvara europeană, şi îi este la îndemână atunci o remiză.

Dan Petrescu: nu trebuie să jucăm la egal

Tehnicianul lui CFR Cluj, Dan Petrescu, ştie că misiunea de la Roma va fi foarte dificilă şi consideră că remiza poate fi obţinută decât dacă elevii săi vor lupta cu dârzenie cu Lazio.



„E foarte greu să spui că poți s-o surprinzi descoperită pe Lazio, este echipa de pe locul 3 din Serie A. Nu cred că i-am surprins în tur, doar că am făcut un meci foarte bun și am câștigat. Va fi foarte, foarte greu să luăm un punct în următoarele două meciuri. Jucăm cu două echipe foarte bune, mult peste nivelul nostru. Vom avea nevoie de multe lucruri pentru a obține acel punct. Lazio n-a pierdut pe teren propriu decât meciul cu Celtic, dar a avut un ghinion teribil. Noi vom încerca să scoatem un punct, dar nu trebuie să jucăm la egal. Trebuie să încercăm să câștiăm meciul, deși va fi foarte greu. Toate echipele care au venit aici au pierdut la scoruri mari. Vom încerca să facem istorie pentru România. Ca jucător n-am reușit să câștig aici, sper ca antrenor să sparg gheața. E mult mai greu ca antrenor. Sunt convins că Lazio vrea să câștige“, a declarat antrenorul clujenilor, Dan Petrescu, conform Hotnews.

Simone Inzaghi: Calificarea noastră atârnă de un fir de păr

Antrenorul lui Lazio, Simone Inzaghi, ştie că echipa sa are nevoie de victorii în aceste două meciuri rămase de disputat ca să realizeze calificarea. În plus are nevoie ca adversara de astăzi, CFR Cluj, să se împiedice şi cu Celtic, de aceea a fost destul de rezervat în declaraţii.



„Este un meci de Europa League la care calificarea noastră atârnă de un fir de păr. Până când nu vom mai avea şanse matematic, vom face totul pentru a merge mai departe. Suntem în această situaţie din vina noastră, dar şi din cauza unor factori externi: cu Celtic, la 1-1, am avut un penalti clar care ar fi putut schimba situaţia. Însă ştim că trebuia să facem mult mai bine. Înaintea meciului cu CFR Cluj, Caicedo a avut ceva probleme la gleznă, astăzi (miercuri – n.r.) şi-a întrerupt antrenamentul şi îi vom reevalua situaţia. Voi încerca să introduc în joc o echipă competitivă, ştiind că duminică avem încă un meci. Parolo şi Cataldi vor juca sigur. Şi Lazzari va trebui să facă un sacrificiu, pentru că nu îl avem pe Marusic disponibil“, a explicat Simone Inzaghi.

Grupa E:



Etapa 5 – ora 22.00: Lazio – CFR Cluj, Celtic – Rennes.

Clasament: 1. Celtic Glasgow 10 puncte (golaveraj 7-3), 2. CFR Cluj 9 (4-3), 3. Lazio Roma 3 (5-7), 4. Rennes 1 (2-5).

Etapa viitoare (ultima), 12 decembrie, ora 19.55: Rennes – Lazio, CFR Cluj – Celtic.

Citeşte şi: Liga Europa / Programul meciurilor din etapa a 5-a din faza grupelor