Mirel Rădoi, prezentat oficial drept noul selecționer al României

Federația Română de Fotbal, reprezentată de președintele Răzvan Burleanu și de directorul tehnic Mihai Stoichiță, l-a prezentat oficial, astăzi, pe noul selecționer al României, Mirel Rădoi. Acesta a semnat un contract valabil doi ani.

Iată ce a declarat Mirel Rădoi legat de numirea sa şi despre planurile de viitor:

„Am un gol în stomac. Toată ziua am simțit o emoție, pentru că e cel mai înalt rang al antrenorilor din România. Trebuie să arătăm, eu și staff-ul meu, că FRF nu a făcut o decizie greșită. E foarte importantă dubla de calificare la EURO, așa vrem să demonstrăm că merităm să fim aici. Contează totuși și viitorul, dar acum e important să ne calificăm la turneul final. Cred că în ultima perioadă, experiența mea e mult mai mare ca selecționer, decât ca antrenor de club. Am stat doar cinci luni la o echipă.

Am considerat, când am semnat, că este important și faptul că președintele a precizat că acest contract nu este doar pentru baraj. Dacă a fost vorba și de un argument în plus pentru care am semnat, a fost cel primit de la oamenii de fotbal; de încrederea primită. Nu vin în fața românilor să spun că ne calificăm la EURO, dar vă promit că lucrurile se vor schimba în bine la națională. În fotbal există risc la orice nivel. Nu avem teamă că am venit înaintea unui baraj. Ne gândim ce trebuie să facem să ne calificăm. Nu mă așteptam să ajung așa de repede la națională. Le mulțumesc băieților cu care am fost la EURO U21, dar și celor care sunt acum în generația de tineret“.

Crede în participarea la Euro

„A fost un an bun. Dacă ne aflăm la un singur meci – două de calificare i se datorează şi lui Cosmin Contra. Suntem la două meciuri de Euro. Şi naţionala de tineret şi echipa mare au avut un an bun. Va trebui să încheiem totul cu o calificare şi va fi un an excelent. Voi încerca să discut cu cât mai mulţi antrenori cu experienţă. Nu am un foarte mare regret prin plecarea de la naţionala de tineret, pentru că o mare parte a celor de la naţionala mare i-am antrenat şi mi se rupea sufletul şi de ei. Nu mi-a plăcut ceea ce s-a vorbit în ultima perioadă despre ei şi cred foarte mult în posibilităţile lor. Suntem judecaţi, noi antrenorii, şi dacă nu avem performanţe. Nu am nicio problemă cu criticile. Cu critici pozitive va fi mereu cale către progres“.

Răzvan Burleanu: De la bun început, el a fost opţiunea 1

Conducătorul FRF, Răzvan Burleanu, a recunoscut că Mirel Rădoi a fost principala sa ţintă pentru postul de selecţioner.

„Mirel a fost opţiunea numărul 1. Nici eu, nici directorul tehnic nu am discutat cu alt antrenor. De la bun început, el a fost opţiunea 1. Mandatul este unul de construcţie, pentru cel puţin doi ani de zile. Va conduce naţionala şi la Tokyo 2020. Este antrenorul cel mai potrivit pentru a integra toţi aceşti tineri talentaţi pe care i-am văzut în vară. El a reuşit să construiască o echipă, un grup unit şi a demonstrat. Este un fost tricolor şi reprezintă spiritul şi atitudinea pe care le dorim. Cunoaşte campionatul intern. Al cincilea argument este că este tânăr şi pasionat, dedicat fotbalului. Are experienţă în meciuri decisive ca selecţioner, ne amintim cu toţii de meciul cu Portugalia din deplasare. Îi mulţumesc că a acceptat aceast provocare, îl asigur de tot sprijinul FRF în toată activitatea lui“, a declarat Răzvan Burleanu.

Mihai Stoichiță: Avem încredere în viitor

La rândul său, directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă, s-a arătat optimist.

„Mirel Rădoi reprezintă semnalul entuziasmului şi al regenerării fotbalului românesc. Momentul de vara trecută a reanimat spiritul jucătorului român. Avem încredere în viitor şi cred că oamenii tineri sunt foarte importanţi în renaşterea fotbalului românesc“, a punctat Mihai Stoichiţă.

Ultima șansă de calificare a României la Euro 2020 este barajul din Liga Națiunilor, unde va întâlni în semifinale echipa Islandei.

Despre Mirel Rădoi



Mirel Rădoi are în palmares 67 de meciuri pentru echipa națională a României, pentru care a marcat două goluri. Ca fotbalist, a evoluat în cea mai mare parte a carierei sale la Steaua București, între anii 2000-2009, Al-Hilal Riyadh, între 2009 și 2011, Al-Ain, între anii 2011-2014.

Începând din martie 2018, Rădoi a ocupat funcția de manager sportiv al echipei naționale U21 a României, iar în luna august a aceluiași an a preluat banca tehnică, după ce Daniel Isăilă a decis să accepte o ofertă din Arabia Saudită. A reușit să califice reprezentativa Under 21 la EURO 2019, unde a ajuns până în semifinalele competiției, performanță ce a însemnat calificarea la Jocurile Olimpice după o pauză de 56 de ani.

În total, pe banca selecționatei U21, Mirel Rădoi a bifat 15 partide, reușind să câștige 9 dintre ele și să bifeze trei remize.

