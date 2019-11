Pandurii / Patrick Popescu: Încercăm să reparăm tot ce am greşit

Jucătorul echipei Pandurii Târgu Jiu, Patrick Popescu, a prefaţat partida contra Concordiei Chiajna. Confruntarea cu ilfovenii este programată sâmbătă, de la ora 11.00, pe teren propriu, şi contează pentru etapa a 19-a din Liga a II-a. Patrick Popescu a vorbit despre revenirea sa după o accidentare şi despre situaţia actuală a echipei.

„Venim după o serie de rezultate negative în care nu am reuşit să obţinem puncte. Timpul este scurt, nu mai trebuie să ne gândim la ce a fost în trecut, ci doar să învăţăm din greşeli. Încercăm să reparăm tot ce am greşit. Meciul cu Chiajna este foarte important pentru noi, pentru că suntem într-o poziţie dificilă şi avem nevoie de puncte. Vom da tot ce putem să obţinem o victorie. Nu ne simţim bine în această situaţie, pentru că nu am scos puncte în ultimele etape şi am pierdut destul de rău. Ne dorim şi suntem motivaţi să scoatem maximum din aceste trei jocuri rămase. Trebuie să ne facem viaţa mai uşoară în partea a doua a campionatului“, a declarat jucătorul.

„Am fost accidentat trei etape, dar acum sunt refăcut şi motivat pentru următoarele meciuri. Din punct de vedere fizic sunt ok. Mi-am revenit şi sunt 100% pentru acest meci. Îmi doresc să dau totul pentru echipă şi să ajut cât de bine pot: cu pase, goluri sau evoluţii bune. Până la urmă, nu e important cine marchează atâta timp cât echipa câştigă”, a completat Patrick Popescu.

Liga a II-a, meciurile din etapa 19:

Sâmbătă, 23 noiembrie – ora 11.00: Pandurii Târgu Jiu – Concordia Chiajna, Dunărea Călăraşi – Metaloglobus Bucureşti, Csikszereda Miercurea Ciuc – FC Argeş, Ripensia Timișoara – Viitorul Pandurii Târgu Jiu, Sportul Snagov – CSM Reșița; ora 12.00: Universitatea Cluj – ASU Poli Timișoara. FC Rapid va sta.

Duminică, 24 noiembrie – ora 11.30: UTA Arad – Farul Constanța.

Luni, 25 noiembrie – ora 18.00: Petrolul Ploieşti – Gloria Buzău.

Marţi, 26 noiembrie – ora 17.00: CS Mioveni – Turris Turnu Măgurele.

Clasament: 1. UTA Arad 32 puncte (golaveraj 32-12), 2. CS Mioveni 31 (29-16), 3. FC Rapid 31 (28-15), 4. Petrolul Ploieşti 30 (19-15), 5. Turnu Măgurele 29 (30-19), 6. Metaloglobus Bucureşti 27 (19-13), 7. FC Argeş 26 (23-22), 8. Farul Constanţa 25 (20-15), 9. ASU Poli Timişoara 24 (17-10), 10. Gloria Buzău 23 (25-21), 11. Universitatea Cluj 22 (23-19), 12. Viitorul Târgu Jiu 22 (20-24), 13. Ripensia Timişoara 22 (20-25), 14. Concordia Chiajna 20 (15-20), 15. FK Csikszereda 20 (14-19), 16. Dunărea Călăraşi 19 (21-24), 17. CSM Reşiţa 16 (21-29), 18. Sportul Snagov 8 (13-41), 19. Pandurii Târgu Jiu 7 (9-39).

*Daco-Getica București s-a retras din campionat.

