Alexandru Pașcanu: Ni s-a făcut pielea de găină înainte de meci

Românii nu au reușit să concretizeze ocaziile pe care le-au avut, iar în minutul 79 au rămas cu un om în minus, după eliminarea lui Chindriș. Căpitanul „tricolorilor mici”, Alex Pașcanu, a vorbit la finalul meciului despre desfășurarea partidei. Totodată, acesta a rămas impresionat și de numărul foarte mare de susținători prezenți în Irlanda de Nord.

„A fost o luptă grea și, din păcate, nu a vrut să intre mingea în poartă. Și în prima repriză, și în a doua, chiar și după ce am rămas în zece oameni am avut multe șanse de gol. Ne pare rău că nu am reușit să-i facem fericiți pe toți acești suporteri minunați. Trebuie să câștigăm neapărat următoarele meciuri. Ni s-a făcut pielea de găină înainte de meci, când am văzut câți oameni au venit să ne susțină”, a spus internaționalul român, Alexandru Pașcanu.

„Urmează Danemarca, un meci pe care trebuie să îl câștigăm, ca să ne apropiem la două puncte. A fost un an foarte bun, dar de acum înainte contează doar viitorul. Și terenul a fost altfel, dar nu căutăm scuze”, a încheiat Alex Pașcanu

Citește și: Liga a IV-a Dolj Mass / 35 de goluri s-au marcat în etapa 13. Vezi casetele tehnice!