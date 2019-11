Gigi Ciurea şi Gabriel Mangalagiu plâng după punctele rămase în iarbă

CSO Filiaşi nu a mai cunoscut victoria de şase etape, iar situaţia din clasament nu este deloc bună. Sâmbătă, la ultima reprezentaţie, trupa lui Gigi Ciurea a remizat, scor 3-3, pe teren propriu, cu vâlcenii de la Viitorul Dăeşti, antrenaţi de Gabriel Mangalagiu.

A fost un meci în care doljenii au alergat tot meciul după egalare. Oaspeţii au condus cu 2-0, graţie reuşitelor lui George Neacşu (’17) şi Florian Pîrvu (’36 – penalti). Alexandru Armăşelu a egalat, marcând în minutele 43 şi 63. Spre final Florin Costea a readus-o pe Dăeşti în avantaj (’87). Armăşelu s-a opus înfrângerii, transformând cu sânge rece un penalti în minutul 90.



CSO Filiaşi: Bosnea – Calu, R. Vulpe, A. Lupu, Almic – Creţu, Ştefan, Moţ, Cruşoveanu – Armăşelu, Ghighilicea. Au mai intrat: Pârvuică, Baciu, Kovari.



Dăeşti: Panait – Vasile, Bucei, Lăzărescu, Roşianu – Talpoş, Rizea, Iordache, Pîrvu – Neaşcu, Costea. Au mai intrat: Dobre, Horumbă, Marian Ion.

Gigi Ciurea: Continuăm să facem gafe!

Antrenorul formaţiei CSO Filiaşi, Gigi Ciurea, este exasperat de greşelile de portar.



„Nu am făcut un meci rău, am dominat, dar nu ne-am impus. Armăşelu a jucat foarte bine, a fost cel mai bun jucător de pe teren. Am fost conduşi cu 2-0, am revenit, am egalat, am avut un penalti neacordat… Apoi au marcat ei pe un contraatac şi până la final am mai marcat noi o dată. Ne-a lipsit şi şansa în meciul ăsta. Problema este că facem gafe care se cunosc imediat pe tabelă. Mă refer la portar, care la primul gol a ieşit pe o centrare şi a băgat-o în poartă. Echipa a jucat bine şi e păcat că nu am obţinut mai mult. A fost unul dintre cele mai bune jocuri ale noastre. Am pierdut două puncte importante! Asta în condiţiile în care am jucat acasă şi am marcat trei goluri“, a explicat Ciurea, pentru GdS.



Pentru CSO Filiaşi vine un joc al suferinţei, în deplasare, cu Naţional Sebiş, vineri, de la ora 14.00. Tehnicianul Gigi Ciurea speră să obţină cel puţin un punct.



„Ne aşteaptă un meci foarte greu şi trebuie să obţinem ceva la Sebiş. Şi Sebişul are o echipă cu mulţi jucători tineri şi sperăm să facem un rezultat bun. Dacă nu câştigăm, măcar să nu pierdem, pentru că stăm rău în clasament. Şi lotul de jucători este redus, avem numai juniori pe banca de rezerve şi ne e greu. Mai sunt două etape rămase de jucat din turul campionatului. Trebuie să facem tot posibilul să obţinem cel puţin patru puncte. Adică să nu pierdem în deplasare, cu Sebiş, şi să câştigăm meciul de acasă cu Şoimii Lipova“, a subliniat Gigi Ciurea.

Gabriel Mangalagiu: Am pierdut două puncte la Filiaşi

Nici tehnicianul Viitorului Dăeşti, Gabriel Mangalagiu, nu a fost împăcat cu rezultatul de pe stadionul „Orăşenesc“ din Filiaşi.



„Am pierdut două puncte la Filiaşi. A fost un meci nebun, am condus cu 2-0 şi 3-2 şi ne-am ales doar cu un punct. Ăsta-i fotbalul! Suntem în nota noastră. Dăm goluri multe, suntem pe primul loc, cu FCU, la acest capitol, dar şi primim multe, iar aici suntem pe ultima poziţie“, a declarat Mangalagiu, pentru GdS.



Pentru Viitorul Dăeşti urmează un alt derbi oltenesc, cu FCU Craiova, iar Gabriel Mangalagiu îşi doreşte victoria.



„Cu FCU o să vedem care dă goluri mai multe. Faptul că jucăm acasă poate fi şi un avantaj, dar şi un dezavantaj, dar nu asta este important. Sper să iasă un joc bun şi să obţinem un rezultat pe măsură. Şi Barcelona a mai greşit, deci şi FCU trebuie să mai piardă puncte. Sper să i se întâmple la noi! Nu că vrem să-i încurcăm, că ar fi nu ştiu ce ambiţii, dar noi trebuie să ne luăm punctele de acasă, ca să avem linişte. Dacă le luăm pe toate trei e foarte bine, dacă că nu o să vedem ce putem obţine“, a afirmat Gabriel Mangalagiu.

