Eugen Trică este foarte mulţumit după jocul cu Ghiroda

Eugen Trică, antrenorul echipei FCU Craiova, este foarte mulţumit de rezultatul şi de evoluţia eleviilor săi din confruntarea din weekend, cu CSC Ghiroda şi Giarmata Vii. Alex Raicea (foto, la minge) şi colegii săi s-au impus cu 4-0, pe stadionul „Municipal“ din Târgu Jiu, meciul contând pentru etapa a 13-a din Liga a III-a, seria 4.

Golurile oltenilor au fost marcate de Claudiu Bălan (’50, ’67), Daniel Rogoveanu (’87) şi Robert Răducanu (’89).



„Mă bucur mult pentru victorie, dar în special pentru evoluţie. Am avut acelaşi joc bun, am marcat patru goluri şi puteam să mai înscriem încă patru, cel puţin. Am avut două bare şi vreo patru-cinci ocazii clare în prima repriză, când puteam să deschidem scorul, dar nu a fost să fie. În repriza a doua băieţii au intrat mai concentraţi şi am reuşit să marcăm, deci ne-am îndeplinit obiectivul, acela de a culege cele trei puncte. Am avut o circulaţie bună a balonului, au făcut exact ce le cer şi asta îmi dă speranţe. Bălan îşi face cu brio meseria de atacant, marchează, scoate penalti, e altruist şi ne este de mare ajutor. Şi Stoenac a făcut o partidă bună, toţi au jucat bine“, a declarat antrenorul liderului din C4, Eugen Trică, pentru GdS.



FCU a început cu următorul unsprezece: R. Bodea – R. Negru, C. Gugu, M. Avram, R. Cristiu – V. Pop, I. Tănase – A. Raicea, M. Stoenac, S. Zimţa – Cl. Bălan. Pe parcurs au mai intrat: D. Rogoveanu, R. Răducanu, R. Tudor şi K. Trabalka.

Trică nu se teme de Dăeşti

Pentru FCU Craiova urmează un joc în deplasare dificil. Trupa lui Eugen Trică întâlneşte vineri, de la ora 14.00, în deplasare, formaţia vâlceană Viitorul Dăeşti, grupare la care evoluează şi Florin Costea, fostul lider de echipă de la FCU.



„Acum ne concetrăm pentru următorul meci, cel de la Dăeşti. Este un derbi oltenesc şi ne dorim victoria. Întâlnim o echipă bună, am studiat-o la meciul cu Filiaşi. Joacă mai mult pe atac, dar lasă şi spaţii multe în apărare. Ca dovadă au 31 de goluri marcate şi, alături de noi, sunt echipa cu cele mai multe reuşite, dar au şi o apărare slabă, încasând 32 de goluri. Este o echipă cu jucători interesanţi, iar noi trebuie să fim atenţi, concentraţi şi să dăm totul ca să câştigăm. Nu avem accidentaţi sau suspendaţi“, a explicat Trică.



„Florin Costea este un fost fotbalist al nostru, care şi-a făcut treaba foarte bine aici, cât a jucat. Acum evoluează la altă echipă şi are şi el ambiţii, vrea să joace şi să marcheze, îşi face datoria de profesionist. Sper să nu marcheze cu noi“, a completat Eurgen Trică.

