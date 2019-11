România – Suedia 0-2 / Ianis Hagi: Ni s-a mai dat o șansă

Decarul naționalei României, Ianis Hagi, a fost trist la finalul meciului cu Suedia, pierdut cu 2-0, dar speră ca participarea la turneul final să se rezolve în baraj.

„Suntem dezamăgiți, dar ce să facem. Așa a fost să fie scris. Chiar dacă sunt meciuri grele, există o șansă prin Liga Națiunilor și trebuie să profităm. Nu am reușit să obținem rezultatul dorit, este puțin enervant să îi vezi cum se bucură acasă la tine. Mergem să terminăm calificările cum trebuie, să scoatem un rezultat bun în Spania. Am pierdut prima șansă, mai avem una. Ni s-a mai dat o șansă. Nu pot analiza eu jocul, sunt alții cu analiza. Ne-a lipsit ceva. Avem calitatea de a face diferența, dar în această seară nu am putut. Îmi este greu să îmi găsesc cuvintele“, a spus Ianis Hagi, la Pro TV.

În urma înfrângerii cu Suedia, România și-a luat gândul de la locul doi și implicit de la calificarea directă la turneul final. Tricolorii pot ajunge totuși la Euro 2020. Naționala va fi nevoită să câştige două meciuri în martie în play-off-ul Ligii Naţiunilor (o semifinală şi o finală) pentru a merge la Europeanul de anul viitor. „Tricolorii“ ar urma să joace semifinala în deplasare, contra Scoţiei sau Islandei. Tabloul complet al barajelor din Liga Naţiunilor va fi decis după finalul preliminariilor Euro 2020.

