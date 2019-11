Jiul Podari își continuă ascensiunea în Liga a 4-a Dolj Mass

Jiul Podari merge „ceas” în Liga a 4-a Dolj Mass. Formația antrenată de Olivian Surugiu a ajuns la 11 victorii în campionat, după ce a învins sâmbătă dimineață, pe teren propriu, Progresul Cerăt, cu scorul de 5-1. Partida a contat pentru etapa a 13-a. Pentru gazde au înscris Lisandru (8), Silistraru (27), Preda (51), Crîngoiu (67), Stuparu (82), în timp ce Florin Bogdan a marcat golul de onoare pentru Cerăt, din penalti (62).

Jiul Podari: Mecea – Gae, Ignat, Mihai, Nicolae – Stuparu, Crîngoiu, Preda, Pîrvescu – Lisandru, Piciu.

Au mai intat: Crișan, Rioșanu, Ghiță.

Progresul Cerăt: Pătru – Ghergu, Stamin, Săpăceanu, Andrei Lucian – Țopală, Duță, Florin Bogdan – Băia, Cojocaru, Florea.

„A fost un meci la discreția noastră”

Contactat de GdS, antrenorul-jucător al formației din Podari, Olivian Surugiu, s-a arătat mulțumit atât de jocul prestat de elevii săi, cât și de rezultatul final.

„A fost un meci la discreția noastră. Pe lângă cele cinci goluri, am mai avut multe ocazii pe care le-am ratat. Am făcut un meci bun și sperăm să contiunăm pe același drum. Cel mai important este că am câștigat și că ne menținem în fruntea clasamentului. Se pare că formația din Cerăt este o echipă redutabilă doar pe teren propriu, dar pe noi ne interesează doar de echipa noastră. Trebuie să ne facem jocul și să câștigăm fiecare meci”, a declarat Olivian Surugiu.

În următoarea etapă, Jiul Podari va avea încă un meci de foc. Trupa lui Olivian Surugiu se va deplasa la Dăbuleni, în derbiul etapei a 14-a. De partea cealaltă, Progresul Cerăt va primi vizita codașei Dunărea Calafat.

Articol scris de Tibi Cocora

