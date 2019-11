Pițurcă – temperat, Dragomir – încântat

Antrenorul Universității Craiova, Victor Pițurcă, a asistat pe viu la recitalul elevului său din meciul cu Finlanda. Acesta a fost mulțumit de evoluția lui Mihăilă, dar preferă să nu se arunce în laude. Totodată, fostul selecționer s-a ținut și de glume la adresa „eroului” zilei.

„Doar patru goluri a dat? Cam puțin. Vali a făcut un meci foarte bun. Toate fazele le lucrează la antrenamente, dar în special cea de la primul gol. Vreau și la echipa de club. Preferam să marcheze doar trei goluri astăzi și să fi dat și la Târgoviște unul. Se vede maturitate în jocul său. Important este că am câștigat. Nu vreau să îl ridicăm în slăvi, pentru că trebuie să muncească”, a declarat antrenorul Craiovei, Victor Pițurcă.

Mihăilă va fi unul dintre cei mai mari fotbaliști ai țării

Chiar și fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Mitică Dragomir, a fost impresionat de tânăra speranță a Olteniei. Viteza și viziunea jocului au fost punctele forte pe care le-a remarcat acesta în jocul lui Mihăilă.

„Acest Valentin Mihăilă va fi unul dintre cei mai mari fotbaliști ai țării, pentru că are viteză și calitate, exact ceea ce îi lipsește fotbalului din România. Dacă îl forțăm un an de zile, va fi un jucător tare de tot. Victor Pițurcă știe cel mai bine ce are de făcut”, a spus Mitică Dragomir.

