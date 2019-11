Felice Mazzu a fost demis de la Genk. Ianis Hagi se poate remarca din nou

Racing Genk, campioana en-titre a Belgiei, la care evoluează românii Ianis Hagi şi Vladimir Screciu, a anunțat, marți, că a încheiat colaborarea cu antrenorul Felice Mazzu. Ultima înfrângere din campionat (0-2 cu Gent) i-a fost fatală tehnicianului belgian.

„Rezultatele din cursul ultimelor săptămâni sunt din ce în ce mai negative, iar conducerea clubului nu mai este convinsă că staff-ul tehnic actual mai poate schimba lucrurile. Clubul a ţinut cont de faptul că echipa este în reconstrucţie după câştigarea titlului de campioană, însă diferenţa între calitatea grupului şi performanţele obţinute este prea mare”, a precizat site-ul oficial al campioanei Belgiei.

Mazzu (53 ani) şi-a părăsit echipa pe locul 9 în clasament, cu 20 de puncte după 14 meciuri jucate. De asemenea, Genk nu trece printr-o perioadă bună nici în Liga Campionilor. Aceştia au înregistrat trei înfrângeri, 2-6 cu Salzburg, 1-4 și 1-2 cu Liverpool) și o remiză, 0-0 cu Napoli. După primele 4 etape din grupe, Genk se regăseşte pe locul 4, cu un singur punct.

Până la numirea unui nou antrenor principal, interimatul va fi asigurat de „secundul” Domenico Olivieri

O nouă şansă pentru Ianis Hagi

Internaţionalul român nu trece printr-o perioadă tocmai bună la Genk. Acesta a jucat foarte puţin în ultimele partide ale campioanei Belgiei şi, mai mult de atât, în ultimele două jocuri nu a fost utilizat deloc. După plecarea lui Felice Mazzu, Ianis îi poate demonstra noului tehnician că merită un loc în primul unsprezece.

La revenirea sa în țară pentru meciurile naționalei României din preliminariile pentru Euro 2020, a vorbit despre situaţia destul de grea prin care trece la noul club.

„Este normal că sunt puțin dezamăgit de situația în care am fost în ultima perioadă. Înainte de perioada asta am avut meciuri consecutive în care am fost titular, jucam bine, mă simțeam bine. Dintr-odată nu am mai jucat şi nu știu de ce. Asta e situația, astea sunt deciziile antrenorului. Sper ca după națională, când mă voi întoarce, situația mea să se schimbe”, a declarat Ianis Hagi pentru Digisport.

Pentru Genk va urma o partidă pe terenul lui Mouscron, în campionat.

