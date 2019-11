Chindia – „U“ Craiova / Cămătaru: Craiova ar trebui să se impună la Ploieşti

Fostul mare fotbalist al Băniei, Rodion Cămătaru, a salutat victoria Universităţii Craiova contra lui Dinamo. Acum are aşteptări mari din partea alb-albaştrilor în privinţa confruntării cu Chindia Târgovişte. Disputa cu formaţia din Dâmboviţa va avea loc sâmbătă, de la ora 17.30, pe stadionul „Ilie Oană“ din Ploieşti.

„Chindia mi-a lăsat o impresie bună în anumite meciuri. A avut un joc frumos, pe atac, cu trasee lucrate. Cred că Universitatea o să aibă un meci mai greu cu Chindia decât cu Dinamo. Târgovişte are o echipă muncitoare, arţăgoasă. Craiova este favorită la Ploieşti, cu Chindia, o echipă nou promovată până la urmă. Are un lot net superior, un antrenor experimentat şi în mod normal ar trebui să se impună. Mai ales că se joacă pe teren neutru, la Ploieşti. Craiova este într-o evidentă creştere de formă. A făcut un meci bun la Voluntari, cu Dinamo la fel, dar are nevoie de continuitate. Fiecare antrenor vrea să-şi impună stilul lui şi jucătorii lui pe anumite poziţii. Trebuie să urmărim în continuare ce se va întâmpla“, a spus Cămătaru, pentru GdS.

„Craiova pare să-şi fi găsit ritmul“

Întrebat de jocul cu Dinamo, Cămătaru a spus că victoria a fost firească. Acesta a mărturisit însă că nu se aştepta la o diferenţă atât de mare de scor.

„Mă aşteptam ca Universitatea să câştige, dar nu de maniera aia şi la cum a fost meciul. Poate că nici antrenorul Dusan Uhrin nu a ştiut jucătorii Craiovei. Nu a ştiut cum să facă formula, pentru că a băgat jucători înalţi contra unor jucători tehnici şi cu mare viteză cum au cei de la Craiova, pe părţile laterale. Dinamo nu a depăşit momentele slabe. Poate că pentru un moment a dat impresia de revenire şi toată lumea a crezut că o să aibă alte rezultate, dar încă nu este la potenţialul dorit de cei de acolo. În schimb, Craiova pare să-şi fi găsit ritmul. Ca idee va fi un retur disputat, mai ales după perioada de întrerupere din iarnă, când echipele se vor omogeniza. Atunci antrenorii au timp să-şi rodeze jucătorii şi să-şi formeze un unsprezece nou“, a declarat Cămătaru.

