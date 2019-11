Andrei Ivan și Valentin Mihăilă, principalii protagoniști de la Severin

Andrei Ivan a reușit un meci foarte bun la Severin, împotriva lui Dinamo și a spart gheața cu cele două reușite din prima repriză a meciului. Acesta a avut ocazia să plece cu mingea acasă, dar mai are de așteptat pentru a îndeplini și această dorință.

„Mă bucur pentru primele goluri de la revenirea la echipă și că am reușit să obținem victoria. Am avut ocazia să înscriu un hattrick, dar asta este. Echipa a jucat foarte bine , iar cele trei puncte sunt cele mai importante. La pauză am dansat cu Ioniță. Avem dansul nostru de fiecare dată când marcăm”, a spus Andrei Ivan la finalul partidei de la Severin.

Alexandru Mitriță, „profesorul” lui Mihăilă

Valentin Mihăilă a înscris încă o dată pentru Universitatea Craiova, dar de această dată după o acțiune personală, finalizată ca la carte. Acesta a recunoscut că a fost sfătuit și de Alexandru Mitriță, fostul jucător al oltenilor.

„Am vorbit mult cu mister despre aceste acțiuni personale. Am vorbit și cu Mitriță, care m-a învățat multe, iar acum sunt bucuros de victorie. Ne-am antrenat foarte bine, am fost montați înainte de meci, iar pe teren am dat totul. La gol am știut să accelerez când trebuia. Am văzut spațiul din apărarea celor de la Dinamo și am șutat”, a punctat Valentin Mihăilă.

„Ne dorim foarte mult să aducem un trofeu la Craiova. Trebuie să intrăm în play-off, iar apoi vom vedea ce se va întâmpla. Mister mai are de lucrat cu noi. Ne cere unele lucruri, iar noi trebuie să îl ascultăm și să punem în teren tot ceea ce receptăm la antrenamente”, a încheiat Vali Mihăilă.

Articol scris de Tibi Cocora

