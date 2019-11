CSM Slatina, ţinută pe loc de Voluntari II

CSM Slatina nu a reuşit să-şi adjudece decât un punct din întâlnirea din Ilfov, cu echipa secundă a clubului FC Voluntari. Trupa lui Mihai Ianovschi a făcut 3-3 cu Voluntari II, după un meci disputat, cu răsturnări de situaţie.

Golurile gazdelor au fost marcate de Vasile Mihai (’30, ’58 – penalti) şi Marian Vlada (’50 – autogol). Oltenii au replicat prin Dorin Toma (’22), Marian Vlada (’54) şi George Cotigă (’90).



Ianovschi a început meciul cu următorii: Grecu – Bodri, Cotigă, Panait, Demici – V. Gheorghe, Toma – D. Oprescu, Necşulescu, Căpăţână – Vlada.



„Am început bine, am deschis scorul, după care am dat dovadă de nişte naivităţi ieşite din comun. Din păcate le-am mai întâlnit şi în alte meciuri. Nu meritam nici măcar acel punct, la ceea ce am arătat pe teren. Ne ajută în continuare rezultatele, pentru că şi celelalte echipe s-au împiedicat, însă trebuie să realizăm că este momentul să ne trezim. Ne aşteaptă un alt meci, în care avem posibilitatea să schimbăm lucrurile. Sper să dăm dovadă de maturitate, să strângem rândurile şi să facem un joc bun, pentru că noi suntem propriii noştri adversari”, a declarat antrenorul echipei CSM Slatina, Mihai Ianovschi, conform Gazeta Nouă.

