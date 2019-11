Jiul Podari, lider din nou în Liga a IV-a după 4-1 cu Recolta Ostroveni

Jiul Podari s-a instalat din nou pe prima poziție în Liga a IV-a Dolj Mass după victoria obținută sâmbătă dimineață cu Recolta Ostroveni. Trupa lui Olivian Surugiu s-a impus cu scorul de 4-1 și a ajuns la 9 victorii în acest sezon.

De menționat că podărenii au evoluat fără mai mulți jucători importanți. Nu mai puțin de patru titulari au fost suspendați după jocul de la Cârcea, din etapa precedentă și nu au putut evolua cu Ostroveni.

Jiul Podari: Nica – Gae, Ignat, Crîngoiu, Mihai – Nicolae, Stuparu, Preda, Surugiu – Lisandru, Pârvei.

„Ne dorim să rămânem neînvinși și după meciurile următoare”

La finalul partidei cu Recolta Ostroveni, antrenorul echipei din Podari, Olivian Surugiu, a concluzionat jocul bun reușit de elevii săi. Acesta a vorbit și despre unul dintre obiectivele echipei din viitorul apropiat.

„Cel mai important este că am câștigat și am luat cele trei puncte. Am avut o echipă decimată după eliminările din partida de la Cârcea, dar am reușit să ne motivăm și să obținem o victorie foarte importantă. Ne dorim să rămânem neînvinși și după meciurile următoare. Dar, pentru a reuși acest lucru, trebuie să producem un fotbal bun și să avem un joc consistent”, a declarat Olivian Surugiu, pentru GdS.

Pentru Jiul Podari va urma o deplasare la Poiana Mare. De partea cealaltă, Recolta Ostroveni va primi vizita „lanternei” Dunărea Calafat.

CS Cârcea, victorie de moral la Calafat

Un alt succes facil în această etapă l-a obținut CS Cârcea. Trupa lui Alexandru Dicu s-a impus pe terenul codașei Dunărea Calafat, cu scorul de 3-0 și astfel a început cu dreptul seria meciurilor mai accesibile din finalul turului de campionat.

Partida de la Calafat era rezolvată încă de la pauză. Cosmin Sîrmon, de două ori și Lucian Borhot au punctat pentru Cârcea în prima parte a meciului și au asigurat un final de meci liniștit pentru echipa lor. Borhot a mai înscris de două ori în repriza secundă și a închis meciul la 5-0.

CS Cârcea: Gălan – Preoteasa, Chircan, Dicu, Dragomir – Barbu, Relea – Manciu, Vicențiu, Borhot – Sîrmon.

„Trebuie să nu ne mai încurcăm cu echipele mici”

Victoria de la Calafat le-a dat din nou încredere celor de la Cârcea. Aceștia vor încerca să profite de partidele următoare pentru a reintra în cursa pentru primul loc. Alex Dicu, antrenorul echipei CS Cârcea, a vorbit despre meciurile din etapele viitoare și știe ce trebuie făcut pentru ca echipa sa să progreseze.

„A fost un meci de moral pentru noi, mai ales că veneam după acel 3-3 incredibil cu Podari. Va urma o perioadă în care putem stânge puncte, deoarece vom întâlni echipe relativ accesibile. Trebuie să ne revenim, să nu facem greșeli și să profităm de faptul că în fiecare rundă va fi cel puțin un meci direct între echipele din fața noastră. La finalul turului, dacă rezultatele sunt favorabile nouă, putem să trecem chiar și pe primul loc. În retur trebuie să nu ne mai încurcăm cu echipele mici dacă vrem să performăm”, a spus antrenorul formației CS Cârcea, Alex Dicu.

În etapa viitoare, CS Cârcea va primi vizita formației Victoria Plenița. Partida este programată sâmbătă, 9 noiembrie, de la ora 11.00.

Articol scris de Tibi Cocora

