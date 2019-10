Liga Elitelor / Academia „Gică Popescu“ a triumfat la Sibiu

Runda a 16-a de la Liga Elitelor a fost excelentă pentru Academia „Gică Popescu“, care a câştigat ambele partide de la Sibiu, cu Interstar.



La Under 19, elevii lui Gică Barbu s-au impus cu 2-1, asta graţie lui Alex Diaconescu, care a reuşit să marcheze ambele goluri ale craiovenilor.



„GP“ U19: Octavian Stoenică – Darius Boldu, Daniel Tudor, Mihai Mitrana, Adrian Staicu – Mihai Mehedinţeanu, Robert Badea, Negreţ – Florin Ciupitu, Daniel Cosma – Alex Diaconescu. Au mai intrat: Dorian Păun, Alex Buturoagă, Florin Alexandru.



Antrenorul formaţiei de la „Hanul Doctorului“ a admis că echipa sa a avut o prestaţie mai aproape de adevăr.



„Jocul nostru a arătat ceva mai bine şi de data asta am avut şi puţin noroc. Ne bucurăm că am reuşit să ne impunem şi în felul ăsta ne mai revenim din punct de vedere moral. Acum trebuie să menţinem ascensiunea şi să ne impunem sâmbătă, acasă, şi cu Colţea Braşov, altfel acest succes nu are nicio valoare. O victorie ne-ar apropia de plutonul echipelor clasate în prima jumătate şi ne dorim să fim şi noi acolo“, a declarat Gică Barbu, pentru GdS.

Cei mici s-au impus şi mai clar

La Under 17, Academia Gică Popescu a câştigat mai concludent, cu 3-1, spre mulţumirea antrenorului Ionuţ Cimpoeru. Golurile craiovenilor au fost marcate de Mirel Neaţă, Alex Grigorie şi Florentin Gheorghe.



„Am rezolvat meciul din primele 10 minute. Am avut 2-0, după a urmat o relaxare, dar nu s-a pus problema câştigătoarei, pentru că am dominat jocul. Am dat şansa şi celorlalţi să intre mai devreme şi să joace o repriză întreagă. Ne-am atins obiectivul, acela de a obţine cele trei puncte şi de a fi în preajma locurilor 1-4, care duc în play-off“, a explicat antrenorul Ionuţ Cimpoeru, pentru GdS.



„GP“ U17: Mihnea Vodă – Octavian Urdu, Eduard Caliţoiu, Alex Vezelovici, Denis Prunaru – Mirel Neaţă, Eduard Udrea, Andrei Grigorie, Andrei Dinu – Adrian Vlad, Alex Grigorie. Au mai intrat: Florentin Gheorghe, Andrei Pîrvu, Andrei Lungu, Andrei Oană, Raoul Faur.



Pentru Academia „Gică Popescu“ urmează un meci cu Colţea Braşov, în care îi este la îndemână un rezultat pozitiv.



„Sâmbătă dimineaţă ne aşteaptă un meci acasă cu Colţea şi este obligatoriu să luăm cele trei puncte. În tur a fost 2-2, dar i-am dominat de la un capăt la celălalt. Au fost şi nişte greşeli de arbitraj, în defavoarea noastră şi au contat în stabilirea rezultatului. Repet, am fost peste ei ca joc, iar asta m-a mulţumit atunci. Acum nu concep să nu ne impunem“, a subliniat Ionuţ Cimpoeru.

Liga Elitelor



Under 19

Etapa 16: Universitatea Cluj – LPS Bihorul Oradea 4-2, UTA Arad – Universitatea Craiova 8-2, Colţea Braşov – ASU Poli Timişoara 3-3, CFR Cluj – LPS Banatul Timişoara 9-0, Kids Tâmpa Braşov – Ardealul Cluj 2-2, Interstar Sibiu – Academia „Gică Popescu“ 1-2.

Clasament: 1. UTA Arad 40 puncte (golaveraj 83-20), 2. CFR Cluj 40 (66-10), 3. Ardealul Cluj 34 (53-18), 4. Universitatea Cluj 32 (33-23), 5. Universitatea Craiova 25 (49-42), 6. LPS Bihorul Oradea 24 (31-34), 7. Academia „Gică Popescu“ 22 (31-35), 8. Kids Tâmpa Braşov 16 (30-54), 9. Interstar Sibiu 14 (31-43), 10. Colţea Braşov 13 (17-45), 11. ASU Poli Timişoara 10 (17-59), 12. LPS Banatul Timişoara 4 (10-68).

Etapa viitoare:

Sâmbătă, 2 noiembrie – ora 12.00: Academia „Gică Popescu“ – Colţea Braşov, ASU Poli Timişoara – UTA Arad, Ardealul Cluj – Universitatea Cluj, LPS Bihorul Oradea – LPS Banatul Timişoara.

Duminică, 3 noiembrie – ora 10.00: Universitatea Craiova – Kids Tâmpa Braşov; ora 12.00: Interstar Sibiu – CFR Cluj.

Under 17

Etapa 16: Universitatea Cluj – LPS Bihorul Oradea 4-1, UTA Arad – Universitatea Craiova 0-3, Colţea Braşov – ASU Poli Timişoara 1-5, CFR Cluj – LPS Banatul Timişoara 8-0, Kids Tâmpa Braşov – Ardealul Cluj 2-0, Interstar Sibiu – Academia „Gică Popescu“ 1-3.

Clasament: 1. ASU Poli Timişoara 44 (77-12), 2. Universitatea Craiova 38 (68-17), 3. UTA Arad 31 (60-21), 4. Universitatea Cluj 31 (41-22), 5. CFR Cluj 30 (39-19), 6. Kids Tâmpa Braşov 29 (39-25), 7. Academia „Gică Popescu“ 28 (42-19), 8. Ardealul Cluj 17 (25-45), 9. Colţea Braşov 12 (22-55), 10. LPS Bihorul Oradea 8 (14-45), 11. LPS Banatul Timişoara 5 (21-95), 12. Interstar Sibiu 3 (5-78).

Etapa viitoare:

Sâmbătă, 2 noiembrie – ora 14.00: Academia „Gică Popescu“ – Colţea Braşov, ASU Poli Timişoara – UTA Arad, Ardealul Cluj – Universitatea Cluj, LPS Bihorul Oradea – LPS Banatul Timişoara.

Duminică, 3 noiembrie – ora 12.00: Universitatea Craiova – Kids Tâmpa Braşov; ora 14.00: Interstar Sibiu – CFR Cluj.

Citeşte şi: Liga Elitelor / Victorie importantă pentru „leii“ lui Bon la Arad