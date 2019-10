Încă un meci mediocru. „U“ Craiova, departe de fotbalul dorit!

Universitatea Craiova a dezamăgit ieri după-amiază, după ce a reuşit doar un 0-0 în Ilfov, cu penultima clasată, Academica Clinceni. A fost un meci dominat de alb-albaştri, cu destule ocazii create, dar cu soluţii neinspirate la finalizare. De remarcat şi câteva momente haotice în jocul Ştiinţei, care a ajuns la trei meciuri fără victorie şi uşor-uşor pierde teren în bătălia pentru visul său de a câştiga titlul.



Academica Clinceni: Octavian Vâlceanu – Gabriel Matei, Okan Chatziterzoglou, Răzvan Patriche, Paul Pîrvulescu – Adrian Şut, Eugeniu Cebotaru – George Merloi (’60, Jean Deretti), Robert Ion (’90+4, Philippe Nsiah), Florin Achim (’73, Mihai Dobrescu) – Jakub Vijtus. Antrenor: Ilie Poenaru.



„U“ Craiova: Mirko Pigliacelli – Ştefan Vlădoiu, Mihai Bălaşa, Stephane Acka, Nicuşor Bancu – Antoni Ivanov (’83, Carlos Fortes), Alex Cicâldău, Uros Cosic – Goran Zakaric (’65, Vali Mihăilă), Mihai Roman, Ştefan Baiaram (’26, Andrei Ivan). Antrenor: Victor Piţurcă.



Cartonaşe galbene: Cebotariu ’36, Merloi ’39, Pîrvulescu ’40, Achim ’61 / Cosic ’36, Roman ’43, Ivan ’61, Bălaşa ’79.



Au arbitrat: Andrei Antonie (Bucureşti) – Ciprian Florin Danşa (Satu Mare), Marius Badea (Vâlcea); Adrian Comănescu (Vâlcea).



Observatori: Aron Huzu (Sibiu), Viorel Anghelinei (Galați).



Statistica jocului: posesie: 47% – 53%, ocazii de gol: 4-10, şuturi pe poartă: 1-3, şuturi pe lângă poartă: 3-7, lovituri libere: 16-12, cornere: 5-10, offsideuri: 1-3, aruncări de la margine: 16-24, intervenţii portar: 3-1.



Universitatea Craiova ocupă locul 3 în continuare. Următorul meci pe care-l vor susţine „leii“ va avea loc tot în Ilfov. Craiova întâlneşte joi, de la ora 20.30, în optimile Cupei României, pe FC Voluntari.

Mihai Bălaşa: Trebuie să punem capul în pământ

Fundaşul Craiovei, Mihai Bălaşa, a afirmat după remiza de la Clinceni, că rezultatul nu este just. Acesta a mai declarat că nu este normal ca o echipă cu pretenţii, cum este Universitatea, să se împiedice de penultima clasată, dar consideră că echipa se va redresa şi va continua lupta pentru primul loc.



„Nu am reuşit să câştigăm şi asta nu e bine. Trebuie să punem capul în pământ, să muncim mai mult şi fiecare dintre noi să dăm mult mai mult. Nu este tocmai ok pentru o echipă care vrea să se bată la campionat să piardă puncte aşa uşor cu formaţii mult mai slab cotate. Dar ăsta este fotbalul şi trebuie să mergem mai departe. Trebuie să dovedim că a fost o întâmplare nefericită. Nu cred că rezultatul este corect, pentru că am avut foarte multe ocazii, foarte multe ratări… Cred că rezultatul corect era o victorie pentru noi. Ei nu au avut decât o ocazie“, a declarat Bălaşa.



„Nu cred că declaraţiile făcute de Victor Piţurcă la numire au generat aşteptări mult mai mari decât potenţialul echipei. Dânsul a vorbit de titlu văzând lotul pe care-l are la dispoziţie. Dar de acolo şi până la titlu mai este foarte mult. A spus că ne vom lupta la titlu, dar asta rămâne de văzut, pentru că nu avem nici şansă, iar asta s-a văzut şi astăzi. Noi, când intrăm pe teren, trebuie să dăm totul. Nu contează cât stăm în cantonament sau câte antrenamente facem“, a completat fundaşul de 24 de ani.



Mihai Bălaşa a primit un cartonaş galben în jocul de la Clinceni şi va fi suspendat pentru meciul cu Dinamo, din campionat, de pe teren propriu. Derbiul etapei a 15-a este programat luni, 4 noiembrie, de la ora 20.30.

Piţurcă: Ştiu ce trebuie făcut în continuare la Craiova!

La rândul său, antrenorul Ştiinţei, Victor Piţurcă, a fost dezamăgit de rezultat, dar nu este foarte îngrijorat. Acesta nu înţelege de ce elevii săi au irosit cu multă uşurinţă multe ocazii clare de gol şi crede că ştie ce are de făcut ca să pună capăt perioadei de „secetă“.



„Am ratat trei-patru ocazii foarte clare. Cei de la Clinceni sunt jucători profesioniști. E normal că și-au dorit să obțină un rezultat pozitiv. Jucătorii mei au ratat ocazii prea multe şi prea clare astăzi. Sunt puţin îngrijorat în sensul ăsta, dar ştiu, sunt trecut prin multe, şi se pot întâmpla şi lucruri de genul ăsta. Lumea vorbeşte pe tema rezultatului, dar ăsta e adevărul. Nu dau apă la moară, dar spun că echipa mea a jucat bine, însă nu a marcat gol şi trebuia să se întâmple în urma ocaziilor create. Lotul are valoare, însă orice echipă trece prin anumite momente. De ce să nu ne batem cu CFR? Sigur că am identificat anumite slăbiciuni, am evaluat foarte bine lotul. Știu ce trebuie făcut în continuare. Nu vreau să discut acum aspectul regulii U21. Am schimbat un jucător cu alt jucător, ăsta a fost planul meu de la început. Cu toate că Bairam a jucat destul de bine. Un jucător ca Ivan, de echipă națională, nu poate juca pentru că trebuie să intre un fotbalist U21. Astea sunt regulile“, a comentat Victor Piţurcă.

