Clinceni – „U“ Craiova / „Leilor“, mai câştigăm şi noi?

Victoria cu FC Viitorul şi maniera în care a fost obţinută i-a determinat pe suporterii Universităţii Craiova să creadă că echipa se află la un nivel bun. Din păcate, a urmat o remiză cu Poli Iaşi şi o înfrângere clară şi dureroasă din pricina statisticii la CFR Cluj. Acest eşec i-a şifonat imaginea Ştiinţei şi o obligă totodată să se trezească. Revirimentul este aşteptat începând cu meciul de duminică, de la ora 15.00, din Ilfov, când trupa lui Victor Piţurcă trebuie să le strice sărbătoarea de inaugurare a stadionului celor de la Academica Clinceni şi să adune cele trei puncte. După acest meci din etapa a 14-a din Liga I vine un altul în care orice alt rezultat în afara victoriei nu este de acceptat. În discuţie intră duelul din optimile Cupei României, cu FC Voluntari. Acesta este programat joi, 31 octombrie, de la ora 21.00, tot în Ilfov.

Piţurcă exclude „rateurile“

Victor Piţurcă ştie că fanilor olteni nu le-a căzut prea bine rezultatul de la Cluj, dar mai ales evoluţia echipei. El nu concepe ca echipa sa să nu câştige pe terenul penultimei clasate.



„Nu am avut o săptămână bună, aşa cum nu am avut-o nici după meciul cu Iaşiul. Dar asta este viaţa în fotbal. Am pierdut în faţa campioanei, dar acest meci este deja de domeniul trecutului şi ne gândim la cel cu Clinceniul. Este un joc foarte important pentru noi, pentru că avem nevoie de cele trei puncte. Dacă vom câştiga, toată lumea va spune că a fost ceva normal, dar dacă vom pierde va fi catastrofă. Un egal nu ar fi deloc bun pentru noi. În sensul ăsta ne-am pregătit bine.

Toţi jucătorii sunt valizi. Spun asta cu menţiunea că Elvir Koljic face o parte din antrenament cu noi, cealaltă parte o face singur. Mai sunt mici probleme cu Măţel, Mateiu, însă îşi vor reveni foarte repede. Sper să câştigăm acest meci şi să ne revenim puţin psihic. I-am simţit pe băieţi că au fost puţin mai supăraţi“, a declarat strategul Ştiinţei.

Nu menajează jucătorii aflaţi în prag de suspendare

Piţi ştie totodată că trebuie să le dozeze forţele jucătorilor săi şi să gestioneze lotul cum ştie mai bine. Asta pentru că vine şi meciul de Cupă, cu Voluntari, apoi derbiul mult aşteptat cu Dinamo din Bănie.



„Am văzut ultimul lor meci cu Viitorul. Puteau să piardă, dar şi să câştige, pentru că au avut două bare. Echipa din Clinceni a căpătat deja o mai mare experienţă. Are jucători tehnici şi e clar că ne aşteaptă un meci dificil, chiar dacă noi suntem favoriţi. Nu cred că o să fie mari schimbări faţă de distribuţia din meciul de la Cluj. Vom vedea, pentru că trebuie să ţinem cont că vom avea alt meci la patru zile, deci o să folosesc cam toţi jucătorii. Nu-i menajăm pe cei aflaţi la limita suspendării din cauza cartonaşelor. Vrem să câştigăm primul meci, pe urmă vom vedea. Dacă e să iei cartonaş, asta este, intră şi joacă altcineva“, a explicat antrenorul.

Cupa, o alinare în ideea ratării titlului

Întrebat de meciul de joi, din Cupă, cu Voluntari, Piţurcă a reafirmat că pentru el primodială este cucerirea titlului, dar nu neglijează nici „competiţia surprizelor“.



„Urmează meciul din Cupă, care e la fel de important pentru noi. Cupa este o prioritate pentru orice club. Pentru mine, personal, campionatul este o prioritate, dar asta nu înseamnă că nu ne dorim să câştigăm Cupa. Dacă nu vom reuşi să câştigăm campionatul acum, în primul an al meu aici, şi vom obţine Cupa, va fi ceva binevenit. Repet: vreau titlul! Spun asta pentru că o putem face, dacă nu ar fi aşa nu aş arunca cu vorbele în vânt. Este un campionat lung şi contează cum vom aborda fiecare etapă. Ştiu că această echipă va ajunge la un nivel foarte înalt în privinţa jocului. Că se va întâmpla din etapa viitoare sau peste cinci etape, asta nu ştiu, dar acest lucru se va întâmpla sigur“, a punctat Piţurcă.

Vătăjelu: Ne dorim să le stricăm sărbătoarea

Prezent la conferinţa de presă premergătoare partidei de la Clinceni, fundaşul Bogdan Vătăjelu a spus că doar un succes îl mulţumeşte.



„Suntem în faţa unui joc la fel de important ca toate celelalte. Din punctul meu de vedere nu mai există adversar slab sau extraordinar de bun. Aşa cum am văzut, am câştigat unele meciuri considerate mai dificile, contra Viitorului şi Gaz Metan, şi am avut probleme cu echipe mai slab cotate. Ne aşteaptă un meci foarte greu, trebuie să fim pregătiţi. Trebuie să avem o atitudine bună, pentru că avem calitate mai mare, avem jucători foarte buni.

Ne dorim să le stricăm sărbătoarea, pentru că nu vrem să mergem degeaba la Bucureşti. Este o presiune pe noi. Faţă de ultima dată când am fost eu la Craiova, s-a câştigat o Cupă şi acum se vrea campionatul. Condiţiile foarte bune şi multe alte chestii de care nu beneficiază alte echipe din Liga I ne fac să sperăm şi să luptăm pentru campionat. Avem un lot valoros şi când lucrurile vor fi puse la punct vom avea şanse mari“, a declarat Bogdan Vătăjelu.

