Clinceni – „U“ Craiova / Alex Popescu i-a pus gând rău lui Pigliacelli

Universitatea Craiova a încheiat turul de campionat pe podium, pe locul trei mai exact. A avut însă un parcurs oscilant şi cu evoluţii de multe ori sub aşteptări, cum a fost ultimul, cu CFR Cluj. Cum nu este nicio pauză între tur şi retur, antrenorul Victor Piţurcă trebuie să „dreagă“ jocul echipei sale din mers. Trebuie să facă uitat „episodul“ din Gruia, în care „leii“ au fost inofensivi.



Pentru Ştiinţa urmează o altă deplasare, de data aceasta în Ilfov. Adversara este mult mai modestă decât precedenta, şi din orice punct ai privi lucrurile, gruparea din Bănie pleacă favorită. Academica Clinceni ocupă locul 13, penultimul din Liga I, cu 10 puncte, dar cu un potenţial bun. Dovadă stă faptul că a fost la un pas să o învingă pe FC Viitorul în etapa trecută. Acel 0-0 a fost nedrept şi le-a dat multă încredere jucătorilor lui Ilie Poenaru. Aceştia au şi un motiv în plus să tragă tare contra Craiovei. Cu ocazia confruntării cu Universitatea, programată duminică, de la ora 15.00, Academica inaugurează baza sportivă „Clinceni Arena“ şi va fi multă emulaţie în jurul echipei gazdă.

Alex Popescu: Pentru mine acest meci înseamnă foarte mult

În lotul formaţiei Academica Clinceni se regăseşte şi un „leu“. Atacantul Alex Popescu (21 de ani) este jucătorul Universităţii Craiova şi evoluează la Clinceni sub formă de împrumut. Produs al Academiei „Gică Popescu“, fotbalistul craiovean îşi doreşte foarte mult să fie duminică pe teren şi să aibă o evoluţie care să-i atragă atenţia lui Victor Piţurcă şi să-l cheme în Bănie.



„O să fie o partidă frumoasă, în care, clar, Universitatea vine ca să câştige, mai ales că nu a reuşit nimic la CFR Cluj. Dar şi noi suntem foarte încrezători, practicăm un fotbal frumos şi avem speranţe mari că putem obţine măcar un punct. Suntem destul de bine din punct de vedere moral. Am avut destul de mult ghinion în ultimul timp. În tur, la Craiova, am luat gol la ultima fază a meciului, şi apoi cu Sibiul la fel. Cu Dinamo am reuşit să egalăm şi după aceea ne-au bătut pe fondul unui joc bun al nostru… Suntem la început, dar avem motive să credem că ne vom salva. Avem o echipă destul de bună, Un egal ar fi bun pentru noi, dar pentru Craiova mai puţin“, a declarat Alex Popescu, pentru GdS.

Vrea să-l impresioneze pe Piţurcă



„Eu sunt încă legat de Craiova, şi sufleteşte, dar şi contractual. Mai am încă doi ani de contract după ce o să termin împrumutul aici. Îmi doresc foarte mult să joc, dar nu o să pot să mă bucur în cazul în care o să marchez. Cu toate că ar fi primul meu gol în Liga I, dar nu m-aş bucura. Pentru mine, acest meci înseamnă foarte mult. Vreau să am o prestaţie foarte bună şi astfel să-i conving pe cei de la Craiova ca din iarnă sau din vară să mă cheme şi să se bazeze pe mine. De asta îmi doresc să joc mai mult contra lor“, a completat Alex Popescu.



În meciul tur, Universitatea Craiova s-a impus cu 3-2 pe stadionul „Ion Oblemenco“. Golurile alb-albaştrilor au fost marcate de Andrei Răuţă (’13 – autogol), Ivan Martic (’41) şi Vali Constantin (’90+5). Ilfovenii au replicat atunci prin Adrian Şut (’29) şi Philippe Nsiah (’90+3).

Citeşte şi: Răzvan Lucescu scrie istorie cu Al Hilal în Liga Campionilor Asiei