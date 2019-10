Victor Pițurcă: Dacă faci cadouri CFR-ului, sigur că te execută

Victor Pițurcă, antrenorul Universității Craiova, a fost dezamăgit profund de evoluția elevilor săi din meciul cu CFR Cluj, pierdut cu 2-0 în Ardeal.

„Nu cred că am terminat în genunchi meciul, dar dacă iei goluri de maniera… Dacă faci cadouri CFR-ului, sigur că te execută. Am pierdut și felicit CFR-ul, au meritat victoria. Atâta timp cât noi nu înscriem nu prea avem pretenții să câștigăm puncte. Mesajul transmis de mine la pauză cred că s-a înțeles, dar nu s-a întâmplat ce doream în teren. Deci practica ne omoară. Meciul se îndrepta spre un 0-0 fără probleme, dar când ai mingea în posesie și greșești o minge ușoară… Primul gol încasat a fost luat foarte ușor, la al doilea a fost neatenție“, a declarat Pițurcă, la Digi.

„Chiar dacă ne-au lipsit cei mai buni doi jucători, Bancu și Koljic, nu putem să dăm vina pe acest lucru. Toată echipa este valoroasă și trebuie să se descurce. Am demonstrat asta și în prima repriză, când am controlat în mare parte jocul. Ce am constatat este că în repriza a doua a fost că jucătorii de la CFR și-au dorit mai mult ca noi victoria și asta și-a pus amprenta asupra rezultatului“, a completat tehnicianul.

„Zakaric joacă la 55% din potențial“

În meciul din Gruia a debutat la Universitatea și Goran Zakaric, dar acesta nu s-a remarcat decât prin egoismul de care a dat dovadă în două-trei faze. Piți a punctat că nu este la capacitate maximă.

„Mățel a încercat să dea totul, a avut și o execuție excelentă în prima repriză și cred că s-a descurcat bine pe un post nou lui. Zakaric nu a jucat trei luni și ceva, e primul joc oficial pentru el și altul este potențialul lui. Acum joacă așa, cam 55% din potențialul și calitățile pe care le are“, a comentat Piți.

Acesta nu „plânge“ că echipa a ratat din nou primul loc, dar a punctat că nu renunță la visul său de a ieși campion cu Universitatea Craiova.

„Nu înseamnă nimic să fii acum pe locul I, ci la sfârșitul campionatului. Obiectivul nostru este să accedem în play-off cu un număr de puncte cât mai mare și apoi vom vedea. Pentru titlu am venit la Craiova, iar acum, dacă am luat bătaie aici, nu înseamnă că am renunțat“, a subliniat Victor Pițurcă.

