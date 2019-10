CFR Cluj – „U“ Craiova 2-0 / Andrei Ivan: Trebuie să-mi revin!

Andrei Ivan, atacantul Universității Craiova, a fost afectat de înfrângerea suferită la Cluj și și-a făcut și o autocritică aspră. Acesta speră însă ca atât el,cât și echipa sa să iasă din pasa proastă cât mai rapid.

„A fost o înfrângere dureroasă. Sperăm să continuăm cu o evoluție precum cea cu Viitorul și să facem meciuri bune. Am făcut o primă repriză foarte bună la Cluj, dar când au înscris am căzut mental și nu știu ce s-a întâmplat. Trebuia să câștigăm astăzi pentru Ilie Balaci, comemoram un an de la decesul dânsului. Sperăm ca la meciul viitor, cu Clinceni, să ne prezentăm mult mai bine. Trebuie să-mi revin! Nu m-am simțit bine de când am revenit și mă pregătesc din greu să revin unde eram înainte“, a declarat Andrei Ivan, la Digi.

