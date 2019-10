Liga 3 / CSO şi FCU împart stadionul din Filiaşi

Prietenia dintre conducătorii cluburilor CSO Filiaşi şi FCU Craiova este bine cunoscută, dar, mai nou, a atins un alt nivel. De noua bază sportivă din Filiaşi, inaugurată cu mult fast în urmă cu două săptămâni, se va bucura şi liderul din Liga a III-a, seria 4. Primul „cuplaj“ va avea loc în acest weekend. Etapa a 9-a propune jocul CSO Filiaşi – Fortuna Becicherecul Mic vineri, de la ora 15.00. Apoi vine derbiul FCU Craiova – Crişul Chişineu Criş o zi după, adică sâmbătă, tot de la ora 15.00.

Ciurea: Sper să reziste gazonul

Antrenorul formaţiei CSO Filiaşi, Gigi Ciurea, nu s-a arătat deranjat de prezenţa echipei concurente în noua casă. Acesta speră însă ca suprafaţa să nu fie afectată.



„Nu ne deranjează că o să împărţim stadionul cu FCU. Singura problemă care ar putea apărea este legată de gazon. Sper să reziste şi să fie bun la jocurile oficiale pentru ambele echipe“, a comentat antrenorul formaţiei CSO Filiaşi, Gigi Ciurea, pentru GdS.



„Toate partidele sunt foarte grele de acum înainte“

Cât despre jocul cu Becicherecul Mic, fostul mare fotbalist al Băniei îşi doreşte un public numeros vineri şi o victorie care să mulţumească asistenţa.



„La primul joc susţinut acasă, cel cu Deva, a fost foarte frumos, stadionul a fost plin. Suporterii au cântat, au încurajat echipa şi mi-a plăcut foarte mult atmosfera. Sper ca şi la acest meci să fie la fel de multă lume, mai ales că o să jucăm cu o echipă din primele locuri. Nu ştiu foarte multe despre cei de la Becicherecul Mic. Urmează să primesc amănunte şi o să ne organizăm şi noi cum trebuie. Am înţeles că este o echipă bine organizată, cu jucători buni, care au evoluat şi la nivel mai înalt. Sper să avem o evoluţie bună şi să câştigăm jocul. O victorie ne-ar menţine în cursa de urmărire a echipelor de pe podium“, a spus Ciurea

„Toate partidele sunt foarte grele de acum înainte, mai ales că nici noi nu dispunem de un lot numeros. Am avut lipsă şi trei dintre jucătorii cu experienţă, titulari indiscutabili, şi s-a cunoscut acest aspect. A fost vorba despre Aurel Lupu, Robert Vulpe şi Claudiu Ştefan. Adică cei doi fundaşi centrali în care noi ne punem bază, şi Claudiu, care a adus mereu un aport bun la mijlocul terenului în faza ofensivă. Am jucat meciul trecut cu şapte juniori şi ne-a fost tare greu. Acum sperăm ca lucrurile să stea mult mai bine şi să reuşim să obţinem victoria“, a completat Gigi Ciurea.

Trică exultă pentru mutarea la Filiaşi

Foarte încântat de ideea susţinerii jocurilor la Filiaşi este tehnicianul lui FCU, Eugen Trică.



„Este bine şi pentru noi, dar şi pentru suporteri că vom juca la Filiaşi, pentru că nu mai avem o deplasare aşa de lungă. Până la Severin sunt cam 120 km şi vreo 45 până la Filiaşi. Este un stadion nou făcut, cu un gazon bun, unde iarăşi este bine pentru noi. Se bucură şi suporterii, pentru că pot să vină într-un număr mare fiind mai aproape. Stadionul nu are pistă, ceea ce este foarte important pentru jucători pentru că o să simtă susţinerea suporterilor. Este un mare avantaj, dar să vedem cum se va prezenta gazonul fiind nou, pentru că jucăm şi noi, şi CSO Filiaşi pe el“, a explicat Eugen Trică, pentru GdS.

„Trebuie să fim concentraţi şi să jucăm stilul nostru“



În privinţa derbiului cu a doua clasată, Crişul Chişineu Criş, Trică nu concepe ca echipa sa să cedeze vreun punct.



„În momentul de faţă nu ne uităm în clasament şi ne interesează doar meciul care vine. Trebuie să dăm totul ca să câştigăm cele trei puncte. Ăsta este obiectivul nostru: să câştigăm trei puncte la fiecare meci. Îi ştiu în mare pe cei de la Criş, pentru că înainte de a face pregătirea din Austria am jucat cu ei un amical. E o echipă bună, bine organizată. Au câţiva jucători care au fost pe la Liga a II-a şi chiar Liga I şi nu întâmplător sunt pe doi în clasament. În orice meci trebuie să fim concentraţi şi să jucăm stilul nostru. Suntem pe drumul cel bun, dar trebuie să muncim mult pentru că nu am realizat nimic până acum. Avem probleme vechi la echipă: Dănănae are o ruptură şi încă îşi face recuperarea. Probabil că în două săptămâni revine la antrenamente normal. Avram a simţit nişte înţepături înainte de meciul cu Deva şi probabil îl vom menaja până săpătămâna viitoare. Portarul Mogoşanu a început alergarea uşoară, el având o problemă medicală veche. În schim a revenit juniorul Tudor“, a declarat Trică.

