Valentin Mihăilă, evoluție de excepție în tricoul naționalei

Jucătorul Universității Craiova, Valentin Mihăilă, a înscris luni seară primul lui gol pentru România U21, în victoria cu Irlanda de Nord U21, scor 3-0.

Fotbalistul Craiovei a fost foarte fericit la finalul meciului din această seară de pe stadionul „Anghel Iordănescu” și a concluzionat duelul cu formația irlandeză.

„Sunt foarte fericit că am reușit să înscriu primul meu gol la U21. Toată echipa a făcut un meci extraordinar. Mai am mult de crescut și vreau să reușesc să înscriu cât mai multe goluri. Mai este mult de jucat până la finalul acestei grupe. E bine că am reușit să legăm două victorii, chiar dacă în primul meci am pierdut”, a declarat la finalul partidei de la Voluntari, Valentin Mihăilă.

Băluță, jucătorul care a descătușat naționala

Tricolorii au reușit să deschidă scorul imediat după pauză, prin craioveanul Tudor Băluță. Acesta a fost omul potrivit la locul potrivit și a reușit golul care a aprins „apetitul” ofensiv al României.

„Mă bucur mult că am câștigat în aceasta seară și că am marcat. Ne dorim să jucăm la fel din primul până în ultimul minut. Este important că menținem același ritm de la început până la final. Ne-am speriat la cădearea lui Man, a fost o lovitură urâtă. Bine că Dennis e OK. Acum, indiferent de locul în care jucăm, ne dorim să obținem victorie la fiecare meci. Cred că ce s-a întâmplat cu Danemarca, nu o să se mai întâmple și vom castiga tot de acum înainte”, a declarat marcatorul primului gol cu Irlanda de Nord, Tudor Băluță.

„N-ar fi rău măcar un 1-0”

Întrebat despre duelul de mâine seară dintre România și Norvegia, acesta s-a arătat încrezător și speră într-un rezultat bun al tricolorilor.

„Îmi doresc să particip la fiecare turneu final. Le urez multă baftă colegilor în meciul de mâine seară, cu Norvegia. N-ar fi rău măcar un 1-0 mâine, ca să câștige la fel și în meciul cu Suedia și să obtină calificarea!”, a adăugat Tudor Băluță.

