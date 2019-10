Insulele Feroe – România 0-3 / Cosmin Contra: Este un rezultat bun!

La finalul întâlnirii din Insulele Feroe, selecționerul României, Cosmin Contra, s-a bucurat de rezultat și a admis că victoria a venit foarte greu.

„Este un rezultat bun, ne menține în cursa calificării. Un rezultat pe care l-am obținut greu, dar pe care l-am meritat. Până la urmă, am reușit trei goluri. Avem probleme când întâlnim apărări foarte aglomerate. Felicit băieții și ne pregătim la meciul de marți. Am încercat să fim lucizi. Le-am spus la pauză că sigur vor cădea din punct de vedere fizic și că vom avea ocazii de a marca. Așa s-a întâmplat, au apărut ocaziile și am înscris de trei ori. Băieții au făcut ce le-am zis. Dacă jucătorii vor avea aceeași atitudine și se pregătesc la fel cum au făcut-o în această săptămână, avem șanse să învingem Norvegia. Am avut un joc consistent, atitudine, agresivitate, sunt mulțumit de băieți“, a spus Cosmin Contra, la Pro TV.

Iulian Cristea și Andrei Burcă, chemați la lot de urgență

Vlad Chiricheș s-a accidentat în minutul 36, suferind, din câte se pare, o rupture musculară. Accidentarea l-a determinat pe Cosmin Contra să ceară întăriri. La Mogoșoaia sunt așteptați de mâine Iulian Cristea (FCSB), respectiv Andrei Burcă (CFR Cluj).

„Se pare că Vlad are ruptură și va trebui să luăm un nou jucător. Vom decide în seara asta. Probabil că Iulian Cristea de la FCSB și Burcă de la CFR Cluj vor veni. La gol (n.r. – Keșeru) a avut o contractură și nu e așa grav ca Vlad Chiricheș„, a mai spus Cosmin Contra.

