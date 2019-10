„U“ Craiova a câştigat derbiul cu „Gică Popescu“ la Liga Elitelor

Etapa a 13-a de la Liga Elitelor a propus şi derbiul doljean Universitatea Craiova – Academia „Gică Popescu“. Dacă în dubla din tur, gruparea de la „Hanul Doctorului“ şi-a adjudecat 4 puncte, de data aceasta, duminică, pe stadionul „Aripile“, alb-albaştrii lui Nelu Petrişor şi Dragoş Bon nu au lăsat să le scape niciun punct.

„U“ Craiova, victorie zdrobitoare la cei mari



La Under 19, „leii“ s-au impus mai mult decât categoric, cu 7-2, profitând astfel de unele absenţe din defensiva trupei lui Gică Barbu. Golurile învingătorilor au fost marcate de Denis Guţă (‘4, ’30, ’44, ’63), Tudor Negrea (‘9), Marian Danciu (’34) şi Radu Mitran (’49). Oaspeţii au replicat prin Alex Diaconescu (’32) şi Said Păun (’85). În tur, „GP“ câştigase cu 1-0.



„U“ Craiova U19: Cătălin Preduţ (’67, David Poenaru) – Gabriel Pisică, Ion Polifron, Radu Mitran (’79, Cătălin Stanca), George Pătulea, Denis Guţă, Marian Danciu (’53, Toni Dicu), Tudor Negrea, Răzvan Niţuică (’79, Laith Bakri), Paolo Viespe, David Ţiculeasa (’67, Diego Delcea). Antrenor: Nelu Petrişor.



„GP“ Craiova: Angelo Stoenică – Darius Boldu, Denis Boldu, Florin Alexandru, Mihai Mehedinţeanu, Robert Buturoagă, Alberto Negreţ, Robert Badea, Florin Ciupitu, Alexandru Diaconescu, Mihai Stoicescu. Au mai intrat: Said Păun, Adrian Staicu, Daniel Cosma, Ştefan Fiertu. Antrenor: Gică Barbu.

„Faptul că suntem la jumătatea clasamentului nu ne onorează, dar o să urcăm“

Managerul Centrului de Copii şi Juniori al Universităţii Craiova, Dragoş Stăvaru, a apreciat victoria elevilor lui Nelu Petrişor şi este convins că locul din clasament va fi îmbunătăţit curând.



„Ţinând cont că a fost un derbi local, e îmbucurător rezultatul, dar nu ne interesează atât de mult victoria de moment, pentru că vrem să avem succese importante în viitor. În cazul acestor jucători, fiind de 19 ani, ar fi ideal ca rezultatele pozitive să apară cât mai curând, şi mă refer la debutul lor la echipa a doua sau chiar prima. Faptul că suntem la jumătatea clasamentului la juniori U19 nu ne onorează, dar, cu siguranţă, în viitorul apropiat o să urcăm locuri importante. Pornim favoriţi în meciul viitor, de la Sibiu, cu Interstar, dar ţinând cont că suntem angrenaţi cu aceşti băieţi şi în alte competiţii, cum ar fi cea de la Liga a III-a, şi ţinând cont că echipa mare pleacă în cantonament, trebuie să vedem ce jucători o să avem disponibili“, a comentat Dragoş Stăvaru, pentru GdS.

„Leii“ lui Bon a mai micşorat din avantajul liderului

La Under 17, Universitatea Craiova s-a impus la limită, 1-0, în faţa Academiei „Gică Popescu“. Golul care a stabilit destinaţia punctelor a fost înscris de Dragoş Popa, în minutul ’84. În tur, cele două formaţii încheiaseră la egalitate, scor 1-1. În urma victoriei de duminică, de pe stadionul „Aripile“, coroborate cu semieşecul liderului ASU Poli Timişoara, distanţa dintre alb-albaştri şi bănăţeni s-a micşorat la 6 puncte şi ar putea scădea, dacă „GP“ s-ar impune sâmbăta viitoare în faţa Timişoarei.



„U“ Craiova U17: Cătălin Păuşescu – Costin Matei, Mario Neţoiu (’90+2, Florin Niţă), Bogdan Firu, Mădălin Ruican, Daniel Croitoru, Radu Pădureţu, Alex Mitru (’86, Alexandru Balica), Robert Geru (’88, Andrei Pătraşcu), Dragoş Popa, Vasile Ursu. Antrenor: Dragoş Bon.



„GP“ Craiova U17: Alexandru Matei – Octavian Urdu, Eduard Caliţoiu, Alexandru Vezelovici, Denis Prunaru, Mirel Neaţă, Mihai Udrea, Eduard Grigorie, Andrei Dinu, Alexandru Grigorie, Adrian Vlad. Au mai intrat: Marius Dobre, Alexandru Truşcă, Andrei Pîrvu. Antrenor: Ionuţ Cimpoeru.



Bon: Ne-am apropiat de prima poziţie

„Mă bucur mult pentru victorie şi pentru atitudinea jucătorilor. Am meritat victoria, am dominat jocul, am avut o posesie bună şi ne-am creat destule ocazii. Îi felicit şi pe cei de la ‘Gică Popescu’, pentru că au dat o replică bună. Ne-am apropiat de prima poziţie, pentru că Timişoara a înregistrat un semieşec, a făcut 0-0 acasă, iar campionatul se joacă. Ne dorim să accedem în play-off, acesta ar fi obiectivul primar, după care vom vedea cum se vor desfăşura lucrurile. Urmează o deplasare la ultima clasată, Inter Sibiu, şi plecăm favoriţi, dar vom fi foarte atenţi, pentru că sperăm să nu fim niciodată surpriza neplăcută“, a declarat antrenorul Universităţii U17, Dragoş Bon, pentru GdS.

Cimpoeru: au stat mai bine la capitolul posesie



„A fost un meci disputat, echilibrat, iar gazdele au câştigat printr-un şut de la marginea careului, spre final de meci. Ei au stat mai bine la capitolul posesie decât noi, dar ocazii am avut şi noi destule. Învăţăm din aceste înfrângeri şi încercăm să nu repetăm greşelile făcute. Sâmbătă ne aşteaptă un meci greu contra liderului, ASU Poli Timişoara, şi dacă în tur am făcut egal la ei, acum sperăm să luăm toate cele trei puncte. Totul depinde de forma pe care o vom prinde la ora jocului“, a comentat la rândul său, Ionuţ Cimpoeru, tehnicianul grupării de la „Hanul Doctorului“.

Liga Elitelor, etapa 13



Under 19: Ardealul Cluj – Interstar Sibiu 3-2, LPS Bihorul Oradea – Colţea Braşov 0-1, LPS Banatul Timişoara – UTA Arad 0-5, Universitatea Cluj – Kids Tâmpa Braşov 3-1, Universitatea Craiova – Academia „Gică Popescu“ 7-2, ASU Politehnica Timişoara – CFR Cluj 0-4.



Clasament: 1. UTA 34 puncte (golaveraj 67-16), 2. CFR 34 (54-8), 3. Ardealul 27 (43-15), 4. Oradea 24 (28-21), 5. „U“ Cluj 23 (25-21), 6. „U“ Craiova 21 (44-33), 7. „Gică Popescu“ 16 (27-31), 8. Sibiu 12 (27-38), 9. Colţea 12 (14-34), 10. Kids Tâmpa 9 (22-50), 11. ASU Poli 8 (12-52), 12. LPS Banatul 4 (9-53).



Etapa viitoare: sâmbătă, 12 octombrie – ora 12.00: „Gică Popescu“ – ASU Poli; duminică, 13 octombrie – ora 12.00: CFR – „U“ Cluj, Kids Tâmpa – LPS Banatul, UTA – Oradea, Colţea – Ardealul, Sibiu – „U“ Craiova.

Under 17: Ardealul – Sibiu 3-0, Oradea – Colţea 1-0, LPS Banatul – UTA 1-13, „U“ Cluj – Kids Tâmpa 3-1, „U“ Craiova – „Gică Popescu“ 1-0, ASU Poli – CFR Cluj 0-0.



Clasament: 1. ASU Poli 35 (63-8), 2. „U“ Craiova 29 (49-16), 3. CFR 27 (30-14), 4. UTA 25 (55-18), 5. „Gică Popescu“ 22 (35-14), 6. „U“ Cluj 22 (31-21), 7. Kids Tâmpa 20 (26-23), 8. Ardealul 14 (20-38), 9. Colţea 12 (19-35), 10. Oradea 8 (11-36), 11. LPS Banatul 5 (21-76), 12. Sibiu 3 (2-63).



Etapa viitoare: sâmbătă, 12 octombrie – ora 14.00: „Gică Popescu“ – ASU Poli; duminică, 13 octombrie – ora 14.00: CFR Cluj – „U“ Cluj, Kids Tâmpa – LPS Banatul, UTA Arad – LPS Bihorul, Colţea – Ardealul, Sibiu – „U“ Craiova.

