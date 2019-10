Liga 3 / Trupa lui Ciurea nu a dezamăgit la primul joc acasă

Vineri a fost zi de sărbătoare pentru iubitorii fotbalului din Filiaşi, asta pentru că oficialităţile locale au inaugurat, în sfârşit, mult aşteptatul stadion „Orăşenesc“. La eveniment au luat parte şi mai-marii judeţului Dolj, reprezentanţi ai Federaţiei Române de Fotbal, dar şi oameni importanţi din lumea „sportului rege“ din întreaga Oltenie. Evenimentul a fost marcat cu momente muzicale și discursuri, s-au înmânat şi diplome, din peisaj nelipsind nici soborul de preoți. Cum CSO Filiaşi are de acum o bază sportivă foarte bună, au crescut şi pretenţiile celor care o păstoresc.

Se gândesc să-i schimbe denumirea



„Este un vis împlinit. Cu siguranţă, va fi plin mereu acest stadion, la cât de mulţi iubitori de fotbal avem în Filiaşi. Au crescut pretenţiile odată cu această arenă, dar au crescut şi promisiunile. În speranţa că vor accede în Liga a II-a, vom moderniza şi mai mult acest stadion. Vom face două sau trei inele de tribune şi îl vom acoperi. În momentul acesta avem 1.280 de locuri pe scaune, iar pentru Liga a II-a ne gândim la 6.000. Dacă suntem realişti, nu putem emite pretenţii de promovare decât anul viitor. Se doreşte ca acest stadion să poarte numele a doi mari jucători: Ştefan Nanu şi Ion Olaru. Noi vom mai face încă o bază sportivă şi atunci ne vom hotărî cum atribuim aceste două nume“, a declarat primarul şi totodată iniţiatorul proiectului, Costeluş Ilie Gheorghe.

Nanu: Mă simt măgulit



„Am auzit şi eu asta, dar nu ştiu ce să zic. Mi-ar plăcea! Mă simt măgulit numai de faptul că s-au gândit la mine. Este o bază frumoasă şi sper să le aducă oamenilor multe bucurii, pentru că aici toată lumea iubeşte fotbalul“, a comentat Ştefan Nanu.

Ca o coincidenţă, Nanu a sosit la eveniment ca antrenor al formaţiei Cetate Deva, adversara de vineri a echipei CSO Filiaşi.

Victorie muncită cu Deva

Lucrurile legate de inaugurare au decurs foarte bine şi s-au încheiat şi cu o victorie muncită, dar meritată a băieţilor lui Gigi Ciurea. CSO Filiaşi s-a impus doar cu 1-0 în faţa celor de la Cetate Deva, partidă din cadrul etapei a 7-a din Liga a III-a, seria 4, şi se regăseşte la mijlocul clasamentului, cu 10 puncte. Unicul gol al meciului a fost marcat de căpitanul Fabian Cruşoveanu, după un şut-centrare dintr-o livitură liberă de pe partea dreaptă, ce l-a păcălit pe portarul Constantin Manea (’10).



„Este primul meci susţinut acasă şi aşteptam asta de mult timp. Am jucat numai prin deplasări şi acum aici, unde este şi un gazon minunat. Nu mă aşteptam ca noua arenă să fie inaugurată chiar de ziua mea, este o coincidenţă plăcută pentru mine“, a comentat Cruşoveanu.

Ciurea, bucuros de victorie



„A fost un meci greu, pentru că am întâlnit o echipă bună. Am înscris în prima repriză şi a fost foarte bine, am mai avut câteva ocazii de a majora scorul, iar pe final de meci chiar am suferit, pentru că oaspeţii puteau să egaleze în ultimul minut al prelungirilor. A fost şi o presiune în plus pe băieţii mei cu această inaugurare, pentru că a fost multă lume în tribune şi nu aveau voie să dezamăgească. Sperăm să formăm o echipă bună, competitivă, şi să dăm publicului spectator un fotbal frumos. Îmi doresc să avem un public numeros la toate meciurile de acasă, să-i încurajeze pe băieţii noştri şi să obţinem împreună rezultate bune“, a declarat antrenorul Gigi Ciurea.



CSO Filiași: Sorin Munteanu – Cosmin Calu, Robert Vulpe, Andrei Gherghina, Fabian Crușoveanu – Ștefan Kovari, Alex Baciu – Marius Almic, Alex Moț, Alex Armășelu – Claudiu Ghighilicea. A mai intrat: Eduard Pătrașcu. Antrenor: Gigi Ciurea.

Cetate Deva: Constantin Manea – Jonatan Jude, Ionuț Bogdanovici, Bogdan Țoiu, Ioan Roncea, Alex Doboș, Marius Lupu, Alex Chivu, Alex Preda, Nicolae Bîrzan, Sebastian Pușcașu. Au mai intrat: Sebastian Tătulea, Ionuț Pascu, Sebastian Marton, Sebastian Marton. Antrenor: Fane Nanu.

Cartonaş roşu: Bogdanovici ’79.

Au arbitrat: Dragoș Pîrîu – Mihai Ionescu, Nicușor Marin.

Observatori: Antonie Burtea, Luis Moisescu.



În etapa viitoare, CSO Filiaşi va juca în deplasare, la CS Crişul Chişineu Criş, meciul fiind programat sâmbătă, de la ora 15.00.